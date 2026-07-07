عثمان علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو قطعه لک‌لک که به دلیل گیر کردن پاهایشان در بقایای طناب و نخ‌های پلاستیکی استفاده‌شده در لانه، زمین‌گیر شده و توان پرواز نداشتند، با عملیات مشترک نیروهای محیط زیست و آتش‌نشانی نجات یافتند.

وی افزود: این حادثه بر اثر استفاده پرندگان از نخ‌ها و زباله‌های پلاستیکی در ساخت لانه رخ داد و پس از اطلاع‌رسانی، تیم امداد و نجات آتش‌نشانی دیواندره در محل حاضر شد و طی عملیاتی دقیق، پرندگان را از بند نخ‌ها رها کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دیواندره با اشاره به مخاطرات رهاسازی پسماندهای پلاستیکی در طبیعت، بیان کرد: زباله‌های انسانی، به‌ویژه انواع پلاستیک و نخ، تهدیدی جدی برای حیات‌وحش به شمار می‌روند و می‌توانند موجب آسیب‌دیدگی یا مرگ گونه‌های جانوری شوند.

علیخانی بر ضرورت مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست تأکید کرد و گفت: پاکسازی زیستگاه‌های طبیعی و خودداری از رهاسازی پسماندها، نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های جانوری دارد. خوشبختانه این دو لک‌لک پس از رهاسازی، سلامت خود را بازیافته و به زیستگاه طبیعی خود بازگشتند.