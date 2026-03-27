تخریب یک بالگرد و ۳۵ آمبولانس اورژانس در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور،گفت: از زمان آغاز جنگ رمضان تاکنون بیش از ۴ هزار مصدوم زن و بیش از ۱۶۰۰ مصدوم زیر ۱۸ سال در حوادث ناشی از این جنگ ثبت شده است

وی افزود: در ۲۵ روز اخیر نیز بیش از ۲۰۰ شهید زیر ۱۸ سال و ۲۳۷ زن به شهادت رسیده‌اند؛ افرادی که هیچ نقشی در جنگ نداشته‌اند و مظلومانه جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌های اورژانس بیان کرد: در این مدت ۴۹ پایگاه اورژانس مورد اصابت قرار گرفته که از این تعداد ۶ پایگاه به طور کامل تخریب شده است.

میعادفر ادامه داد: همچنین یک فروند بالگرد اورژانس هوایی و ۳۵ دستگاه آمبولانس توسط دشمن آمریکایی صهیونی تخریب شده که از این تعداد ۵ دستگاه به طور کامل از چرخه مأموریتی خارج شده است.

وی با بیان اینکه نیروهای اورژانس نیز در این حوادث آسیب دیده‌اند، تصریح کرد: تاکنون ۶ نفر از نیروهای حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی به شهادت رسیده‌اند و بیش از دو برابر این تعداد از تکنسین‌های اورژانس نیز مجروح شده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: خادمان مردم در اورژانس ۱۱۵ سراسر کشور همچنان با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و تا آخرین نفس در کنار مردم خواهند ماند تا خدمات درمانی و امدادرسانی لازم را به بیماران و مجروحان ارائه دهند.