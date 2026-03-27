به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال است که پا برجاست، اما سردمداران هیئت حاکمه در آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی یکی پس از دیگری به جهنم رفته‌اند و آن باقی هم به جهنم می‌روند و جمهوری اسلامی چون قله دماوند استوار و محکم ایستاده است و تا فتح قله‌های پیروزی به راه خود ادامه خواهد داد، اظهار داشت: این فتح و پیروزی با وحدت، انسجام، تقوا، ایمان، عمل صالح، انجام واجبات و... به دست می‌آید.

ضربات مهلک ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه

وی با بیان اینکه جنگ رمضان و دفاع مقدس ایران در یک نبرد سرنوشت‌ساز به نیروهای مسلح و مردم ما عزت و شوکت بخشیده است، عنوان کرد: دشمن تبهکار که درگذشته و چندین مرحله به‌وسیله رژیم نیابتی خود و این غده سرطانی، در منطقه به ما تهاجم کرده بود، بعد از اینکه فهمید نمی‌تواند با این غده سرطانی و رژیم نیابتی مقابل ملت ایران قد علم کند، خودش با رژیم نیابتی و برخی از هم‌پیمانان منطقه‌ای‌اش به جنگ مستقیم با ما آمد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، افزود: اما ایران اسلامی در این جنگ نابرابر با فروپاشی سامانه‌های راداری آمریکا و اسرائیل بر فضای آنها مسلط شد، ضربات مهلکی بر پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد کرد و ده‌ها میلیارد دلار خسارت بر آمریکای جنایت‌کار وارد کرد، زیرساخت‌ها نظامی و تجهیزاتی خود رژیم صهیونیستی را باوجوداینکه ۱۶ لایه حفاظتی دارد با موشک و پهپادها سهمگین، تجهیزات نظامی و زیرساخت‌های نظامی او را از بین برد و توانست با بستن تنگه هرمز اختلال بی‌سابقه‌ای در انرژی جهان و آسیب‌های فراوانی بر اقتصاد جهانی و به‌خصوص کشور آمریکا وارد کند.

بخش مهمی از اقتصاد جهان در اختیار ایران و ایرانی است

حجت‌الاسلام شاهرخی، تأکید کرد: البته بستن تنگه هرمز علتش تهاجم آمریکای جنایت‌کار بوده است، تنگه هرمز قلب تپنده اقتصادی انرژی جهان است، ۲۰ تا ۲۵ درصد از نفت جهان از این آبراه عبور می‌کند، ۲۰ درصد از گاز جهان از این آبراه عبور می‌کند، خصوصاً چهار کشوری که آمریکا در آنجا پایگاه دارد و باید گفت آنجا سرزمین اسرائیل است، هر جایی که آمریکا آنجا پایگاه داشته باشد آن سرزمین دیگر در اختیار اسرائیل است، چهار کشور کویت، قطر، امارات و بحرین، بین ۸۲ تا ۹۷ درصد وابسته به تنگه هرمز هستند، می‌بینید که ایران اسلامی سربلند و پر افتخار امروز چگونه در این نبرد به‌خوبی عمل کرده است که قابل‌تقدیر و تحسین است. ایران دارای حقوق حاکمیتی در این آبراه است.

وی ادامه داد: این نبرد پر شوکت ملت و نیروهای مسلح به رهبری مقام معظم رهبری نشان داد که حال و آینده بخش مهمی از اقتصاد جهان در اختیار ایران و ایرانی است، ادامه با این جهاد مقدس که به برچیده‌شدن پایگاه‌های آمریکا منتهی می‌شود دیگر خبری از رژیم صهیونیستی نخواهد شد و با برچیده‌شدن این پایگاه‌ها فلج خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه ایران اسلامی و ملت ایران و نیروهای مسلح تحت رهبری مقام معظم رهبری تا پایان دائمی که برای این جنگ‌دیده شود، به این نبرد و جهاد مقدس ادامه خواهد داد.

دفاع مقدس تا خروج آمریکای جنایت‌کار از منطقه ادامه خواهد داشت

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه آمریکای جنایت‌کار، رژیم جعلی و برخی از هم‌پیمانان اروپای اش از آغاز پیدایش تا کنون اقداماتشان بر پایه دروغ، عهدشکنی، فریبکاری، زورگویی، قتل، جنایت، پایمال‌کردن تمام قواعد و قوانین بین‌المللی بوده است، گفت: ملت و دولت ایران و نیروهای مسلح به هیچ سخن، نوشته و پیمانی از سوی این دشمنان اعتماد ندارد.

وی افزود: ملت ایران، حاکمیت ایران، دلت ایران و نیروهای مسلح ایران تحت رهبری مقام معظم رهبری می‌دانند به این دو رژیم منحوس خسارات فراوانی وارد شده است، نبرد و جنگ است که رژیم جعلی را فلج کند و آمریکای جنایت‌کار را به‌زانو در آورد، آنها را پشیمان کند و ما به آن بازدارندگی دائمی در پایان جنگ برسیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: این دفاع مقدس با حضور و هوشیاری ملت ایران در خیابان‌ها، محله‌ها، مساجد و... با تهاجم نیروی های مسلح و تا خروج آمریکای جنایت‌کار و فلج شدن رژیم صهیونیستی ادامه پیدا خواهد کرد.