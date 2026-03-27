ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در حدفاصل میانک تا مجلار و حدفاصل پل زنگوله تا دهانه شمالی تونل کندوان در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، محدوده پل فردیس در آزادراه تهران - کرج - قزوین، محدوده‌های مبارک‌آباد، پیست آبعلی، امام‌زاده هاشم و پلور در مسیر جنوب به شمال محور هراز و حدفاصل رینه تا زیار در مسیر شمال به جنوب این محور سنگین است.

تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و مسیر جنوب به شمال محور چالوس روان بوده و محورهای شمالی دارای بارش برف و باران هستند.

براساس این گزارش، بارش برف و باران در برخی از محورهای مواصلاتی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، لرستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.

همچنین باران در برخی از محورهای مواصلاتی استان‌های ایلام، خوزستان، مرکزی، همدان، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، قزوین، گیلان، کرمانشاه، قم، تهران، البرز، مازندران، کرمان، یزد و هرمزگان در حال باریدن است.

محورهای پونل - خلخال، پاتاوه - دهدشت، جاسک - بشاگرد، زرآباد - چاهان، دلگان - جلگه، بندرخمیر - سه‌راهی منبع آب جاده قدیم - بندرعباس، شهرکرد - مسجد سلیمان و کمربندی یاسوج - اصفهان مسدود بوده و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده دارای انسداد فصلی هستند.