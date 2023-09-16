تردد از تهران به چالوس ممنوع شد/ وضعیت ترافیک در جاده های شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی در تشریح آخرین وضعیت محورهای شمالی کشور اظهار داشت: تردد از جنوب به شمال محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است. ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا انارک و محدوده‌های هزارچم و تونل کندوان و حدفاصل گچسر تا نساء قابل مشاهده است.

وی افزود: همچنین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های سه راهی چلاو، بایجان و لاسم و آزادراه قزوین – رشت مسیر (شمال به جنوب) محدوده ورودی شهر رودبار ترافیک سنگین مشاهده می‌شود. در محور فیروزکوه و آزادراه تهران – شمال (شمال به جنوب) نیز تردد روان در جریان است.

شیرانی ادامه داد: محور فیروزکوه دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور نیز گفت: بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گلستان و مازندران مشاهده می‌شود.

شیرانی درباره محدودیت تردد و تغییر مسیر در محورهای مواصلاتی نیز اظهار کرد: تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین شامل کامیون و تریلر (به استثنا حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی و ناوگان ترانزیتی) در محور سمنان - تهران از ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۵ شهریور الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد یکشنبه مورخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ از محور فوق ممنوع است. همچنین محور قدیم مشهد - ملک آباد و بالعکس تا مورخ ۲۵ شهریورماه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه مشهد – باغچه انجام می‌شود.