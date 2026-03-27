به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های نماز جمعه گناوه با اشاره به پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب اظهار کرد: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ ، به سه جنگ تحمیلی در سال ۱۴۰۴ ، جنگ دوازده روزه ،جنگ تروریستی صهیونیستی و آمریکایی و اغتشاشات هجدهم نوزدهم دی و جنگ رمضان اشاره فرمودند.

امام جمعه گناوه افزود: دشمن در جنگ رمضان با یک خطای استراتژیک ، به خیال خام خود تصور کرد که اگر امام ، رهبر و مرجع و فرمانده ما را به شهادت برساند، کار نظام اسلامی تمام است و لذا در روز نهم اسفند ،دهم ماه مبارک رمضان که روز وفات حضرت ام المومنین حضرت خدیجه بود امام ما به دست شقی ترین افراد و جانی ترین افراد مثل جدش امیرالمومنین علی (ع) به شهادت می رسد .

وی بیان کرد: دشمن با محاسبات اشتباه تصور می کرد که طی چهل و هشت ساعت ایران تسلیم خواهد شد و نظام اسلامی با رفتن فرمانده ، علمدار و پرچمدار این نهضت تسلیم دشمن خواهد شد اما دقیقا کمتر از ۲ ساعت از شهادت امام شهید انقلاب،رزمندگان، نیروهای مسلح و سپاه انقلاب اسلامی جواب دندان شکنی به آمریکا و رژیم صهیونیستی دادند که حتی تصور آن را نمی کردند.

وی با بیان اینکه یکی از تفاوت های در جنگ رمضان با جنگ دوازده روزه این بود که در جنگ دوازده روزه اسرائیل نوچه ی آمریکا جنگ را آغاز کرد اما وقتی نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده برسد خود آمریکا وارد جنگ شد اما در جنگ رمضان خود آمریکا برای حمله بر علیه نظام اسلامی پیشقدم شد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را «سال اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی» نام گذاری کردند، با تاکید بر اهمیت «امنیت ملی » و «اتحاد ملی» گفت: آنچه در برهه کنونی دشمن را وادار به عقب نشینی کرده اتحاد ملی ملت ایران است، این اتحاد ملی ماست که به دنبال آن امنیت ملی نیز خواهد آمد .

وی اضافه کرد: امروز با حضور بی نظیر مردم شجاع ایران اسلامی و هدایت های فرماندهی معظم کل قوا و ایستادگی نیروهای مسلح بعد از پنج هفته ، در جنگ نامتقارن در مقابل جبهه کفر و باطل ایستاده ایم و این حضور مردم در میادین ، محلات و مساجد باعث شده که دشمن در باتلاق بزرگی فرو رود که چاره ای جز تسلیم ندارد.

وی بیان کرد: امروز تحلیلگران بر این اقرار کرده اند که دست برتر در این جنگ نامتقارن و نامتوازن از آن ایران اسلامی و مردم غیور ،نیروهای مسلح، بسیج ،سپاه انقلاب اسلامی است .

وی گفت: کسی به دنبال مذاکره است که در حال شکست خوردن باشد و در حل حاضر رئیس جمهور ، دولت ،ملت ، نیروهای مسلح ،رئیس مجلس ، قوای سه گانه و همه در کشور ما می گویند که دست برتر از آن ما است و لذا ما اهل مذاکره نیستیم تا دشمن را برای همیشه پشیمان و نادم کنیم.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: ما تجربه تلخ مذاکرات فریب کترتنه رئیس جمهور آمریکا را دیدیم که به کشور ما حمله کردند و امروز نیز ترامپ تاکتیک فریب برای این شکست خود دنبال می کند ، البته ما اهل جنگ نیستیم و هیچ گاه دنبال جنگ نبودیم اما جنگ بلد هستیم.

وی با اشاره به برتری های ایران اسلامی در میدان جنگ رمضان بر دشمن آمریکایی صهیونیستی بیان کرد: امروز ما برگ برنده هایی داریم که هنوز از آنها استفاده نکرده ایم، این قدرت و عظمت ملت ما است و دشمنان اشتباهی کرده اند که در آن گرفتار شده اند.

وی بیان کرد: از اواخر هفته دوم جنگ رمضان پیگیری برخی کشورها برای میانجیگری افزایش یافت اما این مذاکرات نیست این رد وبدل پیام است که پیام هایی از طرف آمریکا می آوردند و مسئولین و ملت ما جواب آن ها را داده اند.

وی بیان کرد: در پیام اول رهبرمعظم انقلاب بر امر بستن تنگه هرمز تاکید شد که در حال حاضر بسته مانده است .

وی با اشاره به تاثیرات بسته ماندن تنگه هرمز گفت: تمام اقتصاد جهان با بستن تنگه هرمز تحت تاثیر قرار گرفته است و رئیس جمهور آمریکا با ذلت گفت ایران ده کشتی به ما هدیه داده است ، اگر جرئت می کردی پرچم آمریکا را می زدی .

وی با اشاره به ادعای دشمنان در احتمال حمله زمینی به ایران اسلامی گفت: ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس دشمنان را به زانو درآورد و تنها در عملیات فتح خرمشهر ما ۱۹ هزار نفر از نیروهای بعثی به دست رزمندگان اسلام اسیر شدند و امروز نیز اگره تهدید می کند و هرگز نمی تواند به اهداف خود دست یابد.

وی باشاره به عقب نشینی های رئیس جمهور آمریکا از مواضع خود طی چند روز اخیر در جنگ رمضان گفت: همه این شکست ها و عقب نشینی های دشمن نشان دهنده عزت و قدرت ملت ایران و حاصل خون شهدا و امام شهید و فرماندهان است و این خون ها قطعا به زودی پیروزی لشکر اسلام را به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه گناوه تاکید کرد: ضمن اینکه برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا بکنیم ولی مغرور هم نشویم ، دشمن مجبور به تسلیم در برابر خواسته ملت ایران است .

وی با بیان اینکه ما باید کاری برای بازدارندگی همیشه دشمن انجام دهیم ، گفت: ما باید کاری کنیم که بازدارندگی ایجاد شود و دشمن دیگر جرئت حمله به کشور ما را نداشته باشد ، جنگ ،آتش بس و مذاکره فایده ای ندارد و باید قدرت بازدارندگی را به رخ دشمنان و بدخواهان این ملت بکشیم .

وی با بیان اینکه ایران اسلامی برگ های برنده بسیاری را هنوز رو نکرده است ،گفت: در حال حاضر ایران اسلامی بر اقتصاد دنیا دست گذاشته و امروز آنها که می خواستند ما را تحریم کنند با مشکلات فراوان روبرو شده اند.

حضور میدانی مردم حفظ شود

امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت حضور میدانی مردم گفت: حضور در صحنه و میدان مردم باید حفظ شود و نباید میدان ها خالی شود.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تقدیر از حضور متداوم مردم شهرستان در این ایام در تجمعات گفت: حضور مردم خوب و ولایتمدار شهرستان گناوه ،بسیجیان، نیروهای نظامی، انتظامی ،سپاه ،مسئولین که در این شب ها میدان را رها نکردند قابل تقدیر است .

امام جمعه گناوه بیان کرد: در شرایط کنونی از لحاظ بحث مدیریت اقتصاد و معیشت مردم همه مسئولین پای کار هستند و تلاش می کنند که قابل تقدیر است.

دشمن راهی جز تسلیم ندارد

وی گفت: دشمن در برابر ملت ایران اسلامی شکست خورده است راهی جز تسلیم در مقابل ملت و این عظمت ایران اسلامی ندارد.

امام جمعه گناوه با اشاره به در پیش بودن ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی گفت: یوم الله ۱۲ فروردین ،روز جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت اسلام بعد از چهارده قرن است .

وی گفت: امام خمینی (ره) در برابر مخالفان محکم ایستاد که هم اسلامیت هم جمهوریت باید در حکومت و نظام اسلامی باشد و فرمود : «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» و بیش از ۹۸ درصد مردم به آن مثبت دادند.

وی ادامه داد: امروز دشمن به خاطر استقلال و عزت به ما جنگ تحمیل می کند و لذا این جمهوری اسلامی و ریل گذاری که درست برای صیانت از اسلامیت و جمهوریت به دست امام رقم خورد و اگر امام این تدبیر را نمی کرد قطعا قطار انقلاب از ریل خارج می شد و امام نگذاشت این قطار انقلاب از ریل خارج شود.

وی گفت: سیزدهم فروردین روز طبیعت است و باید طبیعت را احترام بگذاریم و تخریب نکنیم.