به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه گناوه با توصیه همه به رعایت تقوای الهی و تبریک دهه کرامت اظهار کرد: آغاز دهه مبارک کرامت با ولادت حضرت معصومه (س) و شفیعه روز جزا است و ایشان دارای عظمت و شان و منزلت بسیار والا و پناهگاه شیعه و همه عالم است

امام جمعه گناوه و با بیان اینکه پایان دهه کرامت نیز مزین به نام افتخار همه عالم و ایرانیان وجود مبارک ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع )است ،گفت: فردا شهرستان گناوه طبق سنت هر سال ،میزبان کاروان زیر سایه خورشید و خادمان رضوی که حضور آنها در شهرها مایه خیر و برکت است، خواهد بود و این شهرستان بار دیگر به حضور این کاروان عطرآگین خواهد شد.

ولایت مکمل توحید

وی با اشاره به اهمیت نعمت ولایت و شکرگزاری این نعمت الهی ادامه داد: ولایت بالاترین نعمت است و امام رضا(ع) فرمود: دوستی و حب ما اهل بیت (ع) بالاترین نعمت است که باید شکرگزار این نعمت باشیم .

وی با اشاره به روایت سلسله الذهب امام رضا (ع) بیان کرد: امام رضا (ع) در این روایت مشهور و معتبر ،ولایت را مکمل توحید معرفی فرمودند.

وی با تبریک ولادت حضرت احمد بن موسی (شاه چراغ) علیه السلام گفت: ایشان یار و امانتدار امام (ع) بود وامروز شهر شیراز و شهرهای ایران منور به نور آقا احمد بن موسی (ع) است و امام شهید امت در سفری که به فارس داشتند شهر شیراز را به عنوان سومین حرم اهل بیت معرفی فرمودند .

وی با بیان اینکه به تعبیر امام شهید امت انقلاب ما وارث علی بن موسی الرضا (ع) است ،افزود: پیغمبر(ص) فرمود : هیچ انسان گرفتاری نیست مگر با رفتن به زیارت امام رضا خدا اون کرب و بلا رو گرفتاریش را برطرف می کند و هیچ گنهکاری نیست مگر با زیارت امام رضا مورد رحمت و غفران الهی قرار می گیرد .

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به حضور مردم در خیابان ها طی این ایام گفت: ملت غیور ایران اسلامی در این روزها سنگ تمام گذاشتند و با وجود آنکه پنجاه و پنج روز از جنگ تحمیلی سوم می گذرد استوار و با صلابت و شجاعت تمام در مقابل زیاده خواهی های دشمنان آمریکایی و اسرائیلی و اذناب آنها ایستاده اند .

وی یادآور شد: دشمن در جنگ رمضان به خیال خام خود تصور می کرد سه روزه ایران را تسلیم اراده خود می کند اما فکر نمی کرد مقهور و مغلوب حضور مردم و نیروهای مسلح ما شود و در نهایت دست برتری از آن ایران اسلامی و نیروهای مسلح است و دشمن خود را به دامن کشورهای دیگر می اندازد و التماس می کند تا وساطت بکنند و آتش بس از ناحیه ایران شروع شود اما ایران حاضر نمی شد طرح پیشنهادی پانزده ماده ای را می دهد که ایران این طرح را نمی پذیرد و خود یک طرح پیشنهادی ده بندی را می دهد.

وی گفت: وقتی دشمن تسلیم این طرح پیشنهادی ایران شد تخلف کرد و گفت جبهه مقاومت جز این پیشنهاد نیست با اینکه کشور پاکستان به عنوان میانجیگر این مذاکرات ، اقرار کرد که این جز پیشنهادات ایران است اما نخواستند جنگ علیه حزب الله و لبنان را متوقف بکنند اما گروه دیپلماسی ایران شرط حضور در پاکستان را متوقف کردن جنگ اسرائیل علیه لبنان اعلام کرد و آمریکا مجبور و وادار می کنند تسلیم شد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه امروز آمریکا و اذنابش و رژیم کودک کش اسرائیل در باتلاقی فرو رفته اند و به دنبال راه و پنجره خروجی از این جنگ هستند،افزود: همه کارشناسان و تحلیلگران حتی نظامیانی با سابقه طولانی در ارتش خود آمریکا همه معتقدند امروز دست برتر از آن ایران اسلامی است.

پیروزی از آن ایران اسلامی است

امام جمعه گناوه با بیان اینکه پیروزی از آن ایران اسلامی است، گفت: پیروزی ایران اسلامی در این است که نگذاشت دشمنان به اهداف خود دست یابد و آنها را در دستیابی به اهدافشان مایوس کرد.

وی گفت: تسلیم بی قید و شرط ،تغییر نقشه ایران ، ایفای نقش در تعیین رهبر ایران اهدافی بود که دشمن در جنگ رمضان به دنبال آنها بود اما در همه این اهداف شکست خورده و مایوس شد.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: دشمن در جنگ نظامی و اخلاقی ،تشکیل اجماع جهانی علیه ایران نیز مایوس شد و همه این ها به معنای شکست دشمن و پیروزی ملت بزرگوار و نیروهای مسلح ما است.

امام جمعه گناوه گفت: در عملیات اصفهان نیز حادثه طبس دوم رخ داد و نیروهای مسلح هلی کوپتر آن ها را زمین گیر کردند شکست خورد و همه اینها عنایت الهی است.

وی ادامه داد: دشمن تصور می کند با با بسته تنگه هرمز می تواند فشار اقتصادی بر ایران وارد کند اما کشور ما راه های دیگری دارد و مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: امروز این دشمنان هستند که دچار مشکلند که به خاطر بستن تنگه هرمز اقتصاد دنیا را متزلزل شده است و شریان اقتصاد دنیا به دست قدرتمند نیروهای سپاه و نیروهای مسلح ما است.

وی با بیان اینکه دشمن جنگ رسانه ای روانی و شناختی علیه مردم و مسئولین ما آغاز کرد،افزود: دشمن به دنبال تفرقه بین مردم و مسئولان تفرقه صفوف منسجم مردم و مسئولان در میدان، دیپلماسی و کف خیابان است.

وی ادامه داد: مسئولین و ملت ایران مشت محکم دیگری به دهان ترامپ زدند و با انتشار یک پیام وحدت مشترک از سوی سران سه قوه، مسئولین ،نهادهای مختلف و نیروهای مسلح ، سپاه ، بسیج ، و ارتش صادر شد که دشمن بدان ما انقلابی و ایرانی هستیم ما یک رهبر داریم، یک ملت واحده برای آخرین بار با این اتحاد با این انسجام مشت آهنین را بر دهان دشمن می زنیم و دشمن را برای همیشه مایوس و ناامید خواهیم کرد.

وی گفت: همه مسئولین و مردم یک پیام مشترک و واحد دارند و آن هم همه پشت سر و تبعیت از رهبر و ایستادگی در مقابل ظلم ظالمین است و تنها مسیری که باعث پیروزی ملت بزرگوار ایران اسلامی می شود حرکت پشت سر رهبر و تبعیت از رهبری است که حتی نیامدنش در میدان نیز دشمن را عصبانی کرده است.

وی ادامه داد: دوران نقاهت رهبرمعظم انقلاب به پایان رسیده و ایشان به کوری چشم دشمنان ،معاندین، منافقین و وطن فروشان در صحت و سلامتی است و ما با صلابت به رهبری ایشان راه امام شهیدمان را ادامه خواهیم داد و پیروزی نهایی به فضل و کرم اهل بیت و عنایت امام زمان و عنایت امام رضا ع ان شاالله نصیب این ملت خواهد شد به شرط آنکه خیابان را خلوت نکنیم.

امام جمعه گناوه با تاکید بر تداوم حضور مردم در خیابان ها گفت: دشمن به دنبال تفرقه بین مسئولان و مردم است و همین حضور میدانی و در خیابان ها مشت محکمی بر دهان دشمنان و یاوه گویان است.