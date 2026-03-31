به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر سه شنبه در نخستین نشست شورای اداری شهرستان گناوه در سال جاری در دفتر امام جمعه شهرستان ،با گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان و در راس آنها امام شهید امت گفت: این شهدای والامقام برای عزت ، اقتدار و استقلال کشور و دفاع از ملت جان خود را فدا کردند و همه ما مدیون و مرهون آنها هستیم.

وی با اشاره به شهادت سردار دریادار «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: یکی از آرزوهای دیرینه شهدا ،شهادت در راه خدا و احیا اسلام بوده است و در این راه باصلابت ایستادند و به فیض شهادت نائل آمدند .

امام جمعه گناوه با اشاره به شهادت رهبر شهید امت و انتخاب و معرفی رهبر جدید انقلاب از سوی مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: در حالی که همه قلب ها مالامال از غم و اندوه از دست دادن رهبر شهید و شهدای والامقام بود، مجلس خبرگان رهبری علیرغم همه تهدیدها، هجمه ها و حملات دشمنان در شرایط بسیار حساس کشور، وظیفه ذاتی خود در انتخاب رهبری را به بهترین نحو انجام داد و خلف صالح، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای را به عنوان هدایتگر کشتی انقلاب انتخاب و معرفی کردند.

وی با بیان اینکه همه باید نسبت به این نعمت الهی شاکر باشیم، گفت: انتخاب رهبر معظم انقلاب دوستداران انقلاب و همه ملل آزاده و آزادگان جهان را خوشحال و دشمنان انقلاب و اسلام را مایوس و ناامید کرد.

۱۲ فروردین روزی ماندگار و تاریخی است

امام جمعه گناوه با تبریک فرارسیدن ۱۲ فروردین،روز جمهوری اسلامی، ادامه داد: یوم الله ۱۲ فروردین روز استقرار حکومت اسلامی بعد از ۲۵۰۰ سال حکومت شاهنشاهی و مقطعی ماندگار و تاریخی در تقویم نظام مقدس اسلامی است.

وی بیان کرد: در یوم الله ۱۲ فروردین ، حکومت جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) و با حضور مردم رقم خورد و بیش از ۹۸ درصد مردم پای صندوق های رای به نظامی که دارای دو مولفه «جمهوریت » و اسلامیت » بود رای «آری» دادند.

امام جمعهگناوه خاطرنشان کرد: در حالی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در نوع حکومت اختلاف نظر وجود داشت و بسیاری به دنبال پسوندها و پیشوندها برای آن بودند اما امام راحل (ره) با قاطعیت فرمودند که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر».

وی با اشاره به اهمیت مردمی بودن انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی در میان انقلاب های جهان تنها انقلابی است که توانست وجهه مردمی خود را حفظ و برای مردم و رای و دموکراسی آنها ارزش قائل شود و این نیز از برکات الهی و هدیه خداوند به ملت ایران است.

لزوم همکاری همگانی در تحقق شعار سال

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با نام سال « اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی رهبر معظم انقلاب ، یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به معنای قرار دادن مردم در تنگنای معیشتی و اقتصادی نیست بلکه به معنای حذف نقش رانت ها در کشور و تاب آوری اقتصادی است.

وی تاکید کرد: همه باید برای تحقق شعار سال در سایه وحدت ملی همکاری و همراهی کنند.

وی با بیان اینکه وحدت و اتحاد مقدس مردم باعث شکست دشمنان و بازماندن آنها در رسیدن به اهداف خود شده است، گفت: امروز دشمن مانند یک مار زخم خورده به زیرساخت های صنعتی،دانشگاهی و مذهبی و اماکن مسکونی در کشور ما حمله می کند اما حضور عمارگونه و گسترده مردم در صحنه ، خیابان و میادین در حمایت از دولتمردان،نیروهای مسلح و نظام اسلامی دشمن را مستاصل کرده است.

امام جمعه گناوه ادامه بیان کرد: دشمن امروز به دنبال یافتن پنجره و راه فراری برای خلاصی از باتلاقی می گردد که در آن گرفتار شده است .

وی گفت: امروز با عنایت الهی و به تحلیل همه تحلیلگران دست برتر در جنگ رمضان با ایران اسلامی و ملت ایران است و دشمن به هر نحو و طریقی که دست به تهدید زد ، ایران اسلامی کوبنده تر پاسخ آن را داده است .

دشمن در برابر ایران اسلامی مستاصل شده است

وی با اشاره به برتری ها و پیروزی های ایران اسلامی در جنگ رمضان بیان کرد: نیروهای مسلح کشورمان با تمام توان و به پشتوانه حضور و اتحاد ملت در برابر دشمنان ایستاده اند و دشمن در همه توطئه ها و تهدیدهای خود شکست خورده و مستاصل شده است.

وی با بیان اینکه در جنگ رمضان دشمن سه گزینه بیشتر در برابر ایران پیش رو ندارد، گفت: اعلام پیروزی، تسلیم در برابر ایران اسلامی و مذاکره سه گزینه مقابل دشمن برای خروج از این جنگ است.

وی بیان کرد: امروز دشمن که در میدان جنگ در حال شکست خوردن از نیروهای مسلح است با توطئه های مختلف و دروغ هایی از جمله موضوع مذاکره با مسئولان تلاش دارد تا وحدت و انسجام در کشور ما را از بین ببرد و از این شکست نجات یابد.

همه تحت فرمان رهبر انقلاب هستند

امام جمعه گناوه با بیان اینکه امروز همه مسئولان، مردم و نیروهای مسلح در کشور یکصدا در برابر دشمن ایستاده اند، افزود: در برهه کنونی تنها کسی که می تواند جنگ یا آتش بس و مذاکره در برابر دشمن را اعلام کند رهبر معظم انقلاب است و همه زیر بیرق و پرچم رهبری و تحت فرمان ایشان هستند.

وی اضافه کرد: مطرح کردن موضوع مذاکره با مسئولان دروغ های رئیس جمهور آمریکا برای نجات از شکست های اقتصادی است که در پی جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز در بازار های جهانی زلزله به پا کرده است و آنها را با سقوط مواجهه می کند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی رئیس جمهور ایران اسلامی با شجاعت در بین مردم حضور می یابد که این حضور میدانی مایه یاس و ناامیدی و شکست دشمنان است.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: امروز همه مردم و مسئولان نظام اسلامی در کنار نیروهای مسلح یکصدا خواستار تنبیه متجاوز هستند و دشمن نیز چاره ای جز قبول شکست ندارد.

تلاش مضاعف در حل مشکلات مردم

وی بیان کرد: همه مسئولان و روسای ادارات به عنوان رزمندگان جبهه اسلام باید امید را در جامعه احیا و در حل مشکلات مردم تلاش مضاعف داشته باشند و با حضور میدانی در میان مردم آنها را نسبت به آینده امیدوارتر کنند.

امام جمعه گناوه با اشاره به دو پیام رهبر معظم انقلاب گفت: آینده از آن جبهه حق و مستضعفین در برابر جبهه باطل و مستکبران عالم است و تاکنون نیز خداوند یاریگر ایران اسلامی بوده و خواهد بود.