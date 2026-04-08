علیزاده: پیروزی بزرگ ایران در جنگ رمضان؛ هیمنه پوشالی ارتش آمریکا شکست

عمران علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر و آغاز مذاکرات ایران و آمریکا از روز جمعه، به تشریح دلایل شکست استراتژی دشمن و چالش‌های پیش روی مذاکرات پرداخت و با تأکید بر قدرت بازدارندگی جدید ایران در این جنگ اظهار داشت: دشمنان اصلاً تصور نمی‌کردند ایران با مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز و در اختیار گرفتن حاکمیت کامل بر این آبراه استراتژیک، بتواند اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. آمریکایی‌ها با وجود ادعای بزرگترین ارتش دنیا، طی حدود ۴۰ روز ناتوانی خود را در باز کردن یک تنگه باریک به نمایش گذاشتند و این موضوع، هیمنه پوشالی ارتش آمریکا را برای همیشه زیر سؤال برد.

وی افزود: بیش از توان نظامی آمریکا، وحشت از ارتش این کشور بود که دنیا را مرعوب کرده بود اما در این جنگ، ایران ثابت کرد که کنترل بازار انرژی دنیا اصلاً در انحصار آمریکا نیست.

شکست سه پلن نظامی آمریکا؛ از اشغال جزایر تا هلیبورن در مرکز ایران

این پژوهشگر مسائل منطقه با اشاره به برنامه‌های سه‌گانه آمریکا برای حمله زمینی به ایران تصریح کرد: آمریکایی‌ها پس از ناکامی در فشار دریایی، تصمیم به عملیات آبی‌خاکی برای اشغال جزایر، سپس اشغال بخشی از سواحل و در نهایت پیاده‌سازی نیرو با هلیبورن در مرکز ایران گرفتند. هر سه پلن با شکست کامل مواجه شد.

علیزاده با اشاره به تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلاف جهانی علیه ایران خاطرنشان کرد: آمریکا با خفت تمام از متحدان خود مثل استرالیا، کانادا و اعضای اروپایی ناتو درخواست کمک کرد اما این ائتلاف جهانی شکل نگرفت. عدم شکل‌گیری این ائتلاف، نشان‌دهنده اقتدار ایران و همچنین عدم اعتماد متحدان آمریکا به پلن مشخص واشنگتن برای این جنگ بود.

نقشه آشوب خیابانی شکست خورد

وی با اشاره به انتظار دشمن برای وقوع اغتشاشات در داخل ایران گفت: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها تصور می‌کردند بعد از شروع جنگ، اغتشاشاتی شبیه آبان ۹۸ در ایران رخ دهد اما حضور میلیونی و مستحکم مردم در خیابان‌های همه شهرهای ایران، این نقشه را کاملاً خنثی کرد. آنها مطمئن شدند که طرحی که اسرائیلی‌ها و آمریکا را به جنگ وادار کرد -یعنی تسخیر خیابان‌های ایران و احتمال تغییر نظام سیاسی- کاملاً شکست خورده است.

علیزاده تأکید کرد: دشمن تصور می‌کرد ایران نمی‌تواند همزمان در میدان نبرد و خیابان‌ها بجنگد اما ملت ایران خلاف این را ثابت کردند.

از طرح ۱۵ ماده‌ای آمریکا تا طرح ۱۰ ماده‌ای ایران؛ میدان حرف اول را زد

این پژوهشگر با اشاره به ابتکار عمل دیپلماتیک ایران اظهار داشت: آمریکایی‌ها طرح ۱۵ ماده‌ای برای پایان جنگ تهیه کرده بودند و سعی داشتند به دنیا القا کنند که ایران مشتاق مذاکره است اما ایران به صراحت اعلام کرد هیچ تمایلی به پذیرش آن طرح ندارد. میدان نشان داد که برتری با کیست. در نهایت با وساطت کشور همسایه پاکستان، ایران به جای طرح ۱۵ ماده‌ای آمریکا، یک طرح ۱۰ ماده‌ای متناسب با وضعیت میدان -که نشانه برتری ایران بود- پیشنهاد داد.

وی افزود: من فکر می‌کنم حتی اگر ایران بیشتر از این هم از آمریکایی‌ها مطالبه می‌کرد، آنها مجبور به پذیرش بودند فقط برای اینکه از این باتلاق خارج شوند.

علیزاده درباره آغاز مذاکرات ایران و آمریکا از روز جمعه هشدار داد: نکته مهم این است که نتایج این مذاکرات اصلاً معلوم نیست. رفتار سیاسی آمریکا چه قبل، چه در حین و چه بعد از مذاکرات قابل پیش‌بینی نیست. حضور مردم در خیابان‌ها تا پایان جنگ باید ادامه داشته باشد و خوشبختانه مردم ما آمادگی کامل برای ادامه این مسیر را دارند.

وی با اشاره به تجربه برجام تأکید کرد: اعتماد به آمریکایی‌ها کار اشتباهی است. فرض کنید حتی به توافقاتی هم برسیم و آمریکا تعهد کند خسارت ما را بپردازد و حاکمیت ما را در تنگه هرمز بپذیرد. همان طور که در برجام دیدیم، وقتی توافق روی کاغذ باشد و پای عمل که می‌رسد، آنها به راحتی از تعهدات خود عبور می‌کنند. آمریکا حتی با معاهده امضا شده هم می‌تواند چنین رفتاری داشته باشد.

درس تاریخ از جنگ ایران و عراق ؛ چرا صدام دیگر به ایران حمله نکرد؟

این پژوهشگر با یادآوری پایان جنگ تحمیلی اول تصریح کرد: در تابستان ۶۷ که ایران قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت، عراق بسیار قدرتمندتر از ابتدای جنگ بود. صدام حسین بعداً به کویت حمله کرد و با آمریکا وارد جنگ شد اما دیگر جرأت نکرد سراغ ایران بیاید. چرا؟ چون ایران در آن ۸ سال ثابت کرد حمله به ایران هزینه‌هایی غیرق

علیزاده افزود: امروز هم ایران تقریباً به تمام اهداف نظامی خود در این جنگ دست یافته و هر چه می‌خواست را در میدان ثابت کرده است. اگر با آمریکا به نقطه پایان جنگ برسیم، آنها جرأت نخواهند داشت دوباره به ایران حمله کنند. حتی اگر فرد نامتعادلی مثل ترامپ در کاخ سفید باشد، در داخل هیئت حاکمه آمریکا افرادی پیدا می‌شوند که به او بگویند بعد از امضای پیمان پایان جنگ، دیگر وارد چنین کاری نشود.

نقش رهبری در مدیریت مذاکرات

وی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب در تصمیم‌گیری‌های کلان خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی به هیچ عنوان بدون اجازه رهبر معظم انقلاب تصمیم به این کار نگرفت. با راهنمایی و درایت ایشان بود که شورای عالی امنیت ملی زمینه‌های این مذاکره را فراهم کرد. برخی سعی دارند دوگانگی بین رهبری و شورای عالی امنیت ملی راه بیندازند اما این حرف قابل پذیرش نیست.

علیزاده با اشاره به نقض آتش‌بس توسط دشمن تأکید کرد: امروز حتی بعد از پذیرش پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای ایران و آتش‌بس ظاهری، حملاتی به خاک ایران انجام شد که ایران با قدرت پاسخ داد. همچنین صهیونیست‌ها ادعا کردند آتش‌بس با ایران را قبول دارند اما با لبنان نه! و حملات سنگینی به لبنان انجام دادند که نقض صریح مفاد مذاکره با ایران است. جمهوری اسلامی به همه اینها پاسخ خواهد داد، همان طور که در جنگ ۱۲ روزه (جنگ تحمیلی دوم) وقتی دشمن در آخرین روز آستانه اشرفیه را بمباران کرد، ایران محکم‌ترین پاسخ موشکی خود را در خاک رژیم صهیونیستی انجام داد.