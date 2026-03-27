آمریکا و اسرائیل به اهدافی که ترسیم کرده بودند دست نیافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، عصر جمعه در مراسم گرامیداشت شهید «رمضان حسنوند» با اشاره به اینکه مردم همواره پشتوانه محکمی برای انقلاب اسلامی بودند، اظهار کرد: مردم در جریان جنگ تحمیلی جنگ رمضان هم با حضور مستمر در میادین اصلی شهر و در کف خیابان پشتوانه محکمی برای رزمندگان هستند.

وی افزود: در این میان باید سپاسگزار خانواده عزیز شهدا باشیم شهدایی که با نثار خون خود درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری می‌کنند و به برکت خون این شهدا هست که پیروزی‌های پی در پی نصیب کشور عزیزمان شده است.

استاندار لرستان گفت: به برکت خون شهدا دشمن زبون ما یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به زانو درآمدند و به هیچ کدام از اهدافی که ترسیم کرده بودند نرسیدند.

شاهرخی با اشاره به اینکه امروز توفیق داشتیم که بر سر مزار یکی از فرزندان شجاع و دلیل لرستان یعنی شهید حاج رمضان حسنوند حضور پیدا کنیم، افزود: این شهید گرانقدر عمر پربرکت خود را وقف امنیت و آسایش و آرامش مردم در سراسر استان کرد و در نهایت از تجاربش برای امنیت کشور استفاده شد.

به گفته وی شهید حسنوند مورد خشم رژیم صهیونیستی قرار گرفت و در جریان تهاجم خصم زبون به شهادت رسید.

استاندار لرستان گفت: شب گذشته دیدیم که مردم خرم آباد زیر باران استقبال بی نظیری را از پیکر این شهید انجام دادند و امروز در الشتر هم مردم قدرشناس حضور قابل توجهی داشتند.