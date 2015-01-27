مرکز تصویر برداری ام آر آی میناب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تصویر برداری ام آر آی شهرستان میناب با حضور سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جادری استاندار هرمزگان و شکاری رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان برگزار شد.

این مرکز تصویر برداری با مساحت ۶۰۰ متر مربع واقع در بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب با اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

در آیین افتتاحیه فرماندار میناب ضمن تقدیر و تشکر از اجرای موفق طرح تحول سلامت و حضور وزیر بهداشت و سایر مسئولان به این شهرستان، به لزوم ساخت بیمارستان دوم شهرستان میناب اشاره کرد و از توجه ویژه مجموعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به بهداشت و درمان میناب تشکر کرد.