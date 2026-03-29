به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، دکتر داود سعیدی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان دانا تجهیز پتروآب (دانتک)، در تشریح فعالیت‌های این مجموعه از توسعه فناوری نانوحباب برای کاربردهای صنعتی و محیط‌زیستی خبر داد. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرده و ابتدا بر صنعت شیلات تمرکز داشت، اما به تدریج حوزه فعالیت خود را به تصفیه آب و پساب‌های صنعتی گسترش داد.

به گفته سعیدی، یکی از دستاوردهای اصلی این شرکت توسعه سیستم‌هایی است که قادرند سطح تماس گاز و سیال را به چندین میلیون برابر سیستم‌های هوادهی سنتی افزایش دهند. این ویژگی باعث بهبود انتقال جرم و افزایش کارایی فرآیندهای مختلف صنعتی می‌شود.

مدیرعامل دانتک با اشاره به اجرای بیش از ۲۷۰ پروژه در حوزه‌های مختلف اظهار کرد این شرکت طی حدود هفت سال فعالیت در زمینه فناوری نانوحباب، توانسته است روزانه چندین میلیون لیتر آب را با استفاده از سامانه‌های پیشرفته تصفیه کند.

این شرکت بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را با ایجاد آزمایشگاهی مجهز در دانشگاه صنعتی اصفهان دنبال می‌کند و خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی را به صنایع مختلف ارائه می‌دهد. تمرکز اصلی این مجموعه بر توسعه فرآیندی فناوری نانوحباب و بهبود کارایی سامانه‌های تصفیه است.

از مهم‌ترین محصولات این شرکت می‌توان به سیستم‌های هوادهی پیشرفته، سامانه‌های تزریق نانو اوزون و تجهیزات شناورسازی اشاره کرد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، استفاده از نانو اوزون در فرآیندهای تصفیه می‌تواند به حذف مؤثرتر آلاینده‌های میکروبی و شیمیایی کمک کند.

فناوری نانوحباب در حوزه‌های محیط‌زیستی نیز کاربرد دارد. یکی از چالش‌های مهم در منابع آبی، پدیده رشد بیش از حد جلبک‌ها یا بلوم جلبکی است که می‌تواند کیفیت آب را کاهش داده و به مرگ آبزیان منجر شود. به گفته مسئولان شرکت، استفاده از این فناوری در برخی محیط‌ها از جمله حوضچه‌ها و برکه‌ها توانسته است به کنترل این پدیده کمک کند.

سامانه‌های شناورسازی توسعه‌یافته توسط این شرکت نیز برای جداسازی چربی و ذرات معلق از سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرند و در صنایعی مانند نفت و گاز، معدن و صنایع غذایی کاربرد دارند. این سیستم‌ها با بهره‌گیری از حباب‌های نانومتری و میکرومتری، فرایند جداسازی را با راندمان بالاتر انجام می‌دهند.

در حوزه صنایع نفت و گاز نیز استفاده از این فناوری برای کمک به شکست برخی ترکیبات هیدروکربنی مطرح شده است. همچنین کاربردهای آن در فرایندهای معدنی و سولفورزدایی مورد بررسی قرار گرفته است.

شرکت دانتک علاوه بر توسعه فناوری، بر آموزش و اطلاع‌رسانی نیز تمرکز دارد و از طریق وب‌سایت خود و برگزاری دوره‌های تخصصی، تلاش می‌کند آگاهی کاربران صنعتی نسبت به فناوری نانوحباب را افزایش دهد.