به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلام نژاد مدیرکل بیمه سلامت استان تهران اظهار داشت: هم‌اکنون شهروندان می‌توانند از طریق این بستر به دو خدمت مهم دسترسی پیدا کنند.

وی توضیح داد: نخستین خدمت، امکان بررسی وضعیت بیمه‌ای افراد از طریق پایگاه ملی بیمه شدگان است که به کاربران اجازه می‌دهد پوشش خود را به سادگی استعلام بگیرند.

مدیر کل بیمه سلامت استان تهران، با اشاره به قابلیت دوم خاطرنشان کرد: همچنین بیماران می‌توانند با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری، محتوای نسخه‌های الکترونیک خود را مشاهده و اقلام تجویز شده را رصد کنند.

غلام نژاد در خصوص برنامه‌های آینده، گفت: توسعه خدمات در قالب مینی‌اپ‌ها روی پیام‌رسان بله و سایر پیام‌رسان‌های بومی در دستور کار قرار دارد تا دسترسی مردم تسهیل شده و سلایق مختلف پوشش داده شود.

گفتنی است ؛ جهت استفاده از این خدمات، آدرس @ihiobot در پیام‌رسان بله در دسترس است.

همچنین مرکز پاسخگویی ۱۶۶۶ آماده ارائه پشتیبانی و راهنمایی به بیمه‌شدگان در خصوص این خدمات جدید است.