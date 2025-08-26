تخفیف در پرداخت حق بیمه دهک های ۶ تا ۹ جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلام‌نژاد، روز سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴، در نشست خبری که در محل اداره کل بیمه سلامت استان تهران برگزار شد، با بیان اینکه ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش اداره‌کل استان تهران قرار دارند، گفت: افرادی که جزو دهک‌های یک تا پنج هستند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

وی با اعلام اینکه بیمه رایگان پنج دهک نخست جامعه به صورت خودکار تمدید می‌شود، افزود: دهک‌های ۶ تا ۹ در پرداخت حق بیمه از تخفیف برخوردار می‌شوند، به عبارت دیگر، این گروه از افراد جامعه، ۲۰ تا ۵۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند

غلام نژاد تاکید کرد: اگرچه بیمه دهک یک تا ۵ رایگان است، اما بسیاری از این موضوع اطلاعی ندارند.

وی درباره اقدامات اداره‌کل بیمه سلامت استان تهران در جنگ ۱۲ روزه، گفت: اقدامات بیمه سلامت طی دوران جنگ ۱۲ روزه متوقف نشد.

غلام‌نژاد با بیان اینکه نمایندگان بیمه سلامت در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها حضور داشتند، ادامه داد: به داروخانه‌ها به مدت یک ماه دسترسی داده بودیم تا نسخ را بر مبنای پروتکل‌های سازمان تأیید کنند. اگر یک بیمار به داروی بیشتری نیاز داشت، نسخه آنها در یک گروه که در یکی از پیام‌رسان‌ها ایجاد شده بود، تأیید می‌شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران با بیان اینکه تمدید قراردادها از دیگر اقدامات دوران جنگ بود، گفت: به دلیل اینکه قراردادها سقف دارند، آنها را به مدت یک ماه تمدید کردیم. بازهم تاکید می‌کنم که پیگیری امور بیمه‌شدگان و نظارت بر بیمارستان‌ها فعال بود.

غلام‌نژاد درباره اجرای برنامه پزشکی خانواده نیز افزود: وزارت بهداشت در نظر دارد برنامه پزشکی خانواده را در روستاها و شهرهای کوچک اجرا کند. این احتمال وجود دارد که چالش‌هایی در وهله نخست در مسیر اجرای برنامه وجود داشته باشد اما این برنامه می‌تواند از مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی، مصرف بی‌رویه دارو و ارائه خدمات اضافه جلوگیری کند.

وی درباره اقدامات معاونت پیشگیری سازمان بیمه سلامت، خاطرنشان کرد: تصمیم بر این است که پنج درصد اعتبار سازمان در این حوزه هزینه شود. مسائل مختلفی مانند ورزش همگانی در دستور کار قرار گرفته و برای این موضوع با وزارت ورزش و جوانان برای ورزش همگانی در شهرهای بزرگ تفاهم‌نامه امضا کردیم.

غلام نژاد افزود: هدف از ترویج ورزش همگانی این است که درصدی از چاقی را در جامعه کاهش دهیم. توجه به بیماری‌های دیابت و فشارخون از دیگر برنامه‌های معاونت پیشگیری است. پیشگیری در سطوح مختلف یعنی از سطوح ۱ تا ۴ انجام می‌شود که پیشگیری در سطح ۴ نسبت به سطوح دیگر متفاوت است و پیشگیری از چاقی در سطح ۴ قرار دارد که آموزش‌های لازم در راستای این موضوع را ارائه داده‌ایم.