تصادف زنجیره ای در محور مواصلاتی نورآباد با ۱۰ مصدوم و یک فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: صبح شنبه 8 فروردین ماه برخورد شدید چند دستگاه خودروی سواری در محور کمربندی نورآباد به سمت مصیری، به مرکز اورژانس فارس اطلاع داده شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های اورژانس ۱۱۵ با ۵ دستگاه آمبولانس به همراه یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی در صحنه حادثه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) منتقل شدند.

عابد تصریح کرد: متأسفانه این تصادف منجر به فوت یک نفر و مصدومیت ۱۰ نفر دیگر شد.