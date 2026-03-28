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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

تصادف زنجیره ای در محور مواصلاتی نورآباد با ۱۰ مصدوم و یک فوتی

تصادف زنجیره ای در محور مواصلاتی نورآباد با ۱۰ مصدوم و یک فوتی

ممسنی- رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: تصادف زنجیره ای در محور مواصلاتی نورآباد، ۱۰ مصدوم و یک فوتی به جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: صبح شنبه 8 فروردین ماه برخورد شدید چند دستگاه خودروی سواری در محور کمربندی نورآباد به سمت مصیری، به مرکز اورژانس فارس اطلاع داده شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های اورژانس ۱۱۵ با ۵ دستگاه آمبولانس به همراه یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی در صحنه حادثه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) منتقل شدند.

عابد تصریح کرد: متأسفانه این تصادف منجر به فوت یک نفر و مصدومیت ۱۰ نفر دیگر شد.

کد مطلب 6785555

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