۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

۱۶ مصدوم در تصادف پراید وانت و مینی‌ بوس در فیروزآباد فارس

فیروزآباد- مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پراید وانت با مینی بوس در فیروزآباد، منجر به مصدومیت تعدادی از سرنشینان شد و ۱۶ نفر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید وکیل زاده گفت: ساعت ۲۲:۵۳ شامگاه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، برخورد یک دستگاه خودروی پراید وانت با مینی بوس در فیروزآباد، منجر به مصدومیت تعدادی از سرنشینان شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله کارشناسان اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: در این سانحه، ۱۸ نفر دچار آسیب شدند که دو تن در محل درمان شدند و ۱۶ مصدوم پس از دریافت خدمات پیش‌ بیمارستانی و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم فیروزآباد منتقل شدند.

کد مطلب 6810452

