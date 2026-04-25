۱۶ مصدوم در تصادف پراید وانت و مینی‌ بوس در فیروزآباد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید وکیل زاده گفت: ساعت ۲۲:۵۳ شامگاه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، برخورد یک دستگاه خودروی پراید وانت با مینی بوس در فیروزآباد، منجر به مصدومیت تعدادی از سرنشینان شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله کارشناسان اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: در این سانحه، ۱۸ نفر دچار آسیب شدند که دو تن در محل درمان شدند و ۱۶ مصدوم پس از دریافت خدمات پیش‌ بیمارستانی و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم فیروزآباد منتقل شدند.