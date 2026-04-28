به گزارش خبرگزاری مهر، وحید وکیل زاده در تشریح این حادثه گفت: صبح هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ حادثه تلخ غرق‌ شدگی در یکی از استخرهای کشاورزی روستای دالین شهرستان سپیدان، منجر به جان باختن دختربچه ۲.۵ ساله‌ ای شد.

وی گفت: حوالی ساعت ۰۹:۳۰ صبح امروز، گزارشی مبنی بر غرق شدگی کودک ۲.۵ ساله‌ای در استخر کشاورزی روستای دالین دریافت کردیم.حاضرین در صحنه، کودک را به پایگاه امدادی هلال احمر دالین منتقل می‌کنند.

وکیل زاده تصریح کرد: امدادگران هلال احمر بلافاصله عملیات احیا را آغاز کرده و به مدت ۳۰ دقیقه تلاش کردند تا جان کودک را نجات دهند. با این حال، با توجه به شرایط، با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شد.کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس پس از رسیدن به محل، عملیات احیای پیشرفته را به مدت ۴۵ دقیقه دیگر ادامه دادند، اما متأسفانه تمامی تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و فوتی کودک تأیید شد.

وی افزود: گفته شاهدان حاکی از آن است که کودک مدت زمان قابل توجهی در آب بوده و پس از مشاهده، بلافاصله به پایگاه هلال احمر منتقل شده است.

‌نجات معجزه آسا در استخر کشاورزی بیضا

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حادثه‌ ای دیگر که بعد از ظهر روز ۷ اردیبهشت در شهرستان بیضا رخ داد، یک دختر ۹ ساله در استخر کشاورزی سقوط کرد اما با واکنش سریع اطرافیان، از مرگ حتمی نجات یافت.

وکیل زاده، در تشریح جزئیات این حادثه که ساعت ۱۶:۰۰ در روستای شیخ عبود بیضا رخ داد، گفت: پس از اطلاع از سقوط کودک ۹ ساله به داخل استخر کشاورزی، بلافاصله تیم‌ های اورژانس به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه کودک بلافاصله توسط همراهان از آب خارج شده بود، تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی اولیه مصدوم از لحاظ آسیب های احتمالی ترومایی و تنفسی، وضعیت وی را مساعد تشخیص دادند و با انجام اقدامات حمایتی درمانی، مصدوم را به بیمارستان امام حسن عسکری (ع) زرقان منتقل کردند.