۲ کشته و ۱۰ مصدوم طی دو حادثه رانندگی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته وقوع دو حادثه جداگانه‌ ی رانندگی در شهرستان‌های شیراز و استهبان، مجموعاً ۱۰ مصدوم و ۲ کشته بر جای گذاشت.

تصادف خودروی دنا و نیسان در محور سروستان - فسا

در این اطلاعیه آمده است : ساعت ۲۰:۳۵ دقیقه، برخورد یک دستگاه خودروی دنا با نیسان در محور سروستان به فسا (۱۰ کیلومتر بعد از سروستان) به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

بلافاصله کارشناسان اورژانس به محل اعزام شدند.

در این حادثه، ۳ مصدوم پس از دریافت خدمات پیش‌ب یمارستانی، برای ادامه‌ ی درمان به بیمارستان شهدای سروستان منتقل شدند.

همچنین متأسفانه ۲ نفر به دلیل شدت جراحات وارده، در دم جان باختند.

تصادف زنجیره‌ای در بزرگراه شهید حائری شیراز

ساعت ۲۲:۱۸، یک فقره تصادف زنجیره‌ای میان چند دستگاه خودروی سواری در بزرگراه شهید حائری شیراز، یک کیلومتر پس از تونل آخر (در مسیر شهرک آرین) رخ داد.

در این حادثه ۷ نفر مصدوم شدند.

تمامی مصدومان به صورت سرپایی در محل درمان شدند و نیازی به انتقال به مرکز درمانی نداشتند.