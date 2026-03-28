نقش کلیدی شبکه بانکی در امنیت اقتصادی؛ ضرورت همدلی برای تحقق شعار سال

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعداز ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی با تبریک سال نو و قدردانی از تلاش کارکنان شبکه بانکی، اظهار کرد: در روزهای پایانی سال گذشته، کارکنان بانکها با وجود حجم بالای کار و برگزاری جلسات متعدد، تلاش کردند روند خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه داشته باشد که این موضوع شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: یکی از مؤلفههای مهم امنیت ملی، امنیت اقتصادی است و در این میان شبکه بانکی بهعنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: شبکه بانکی تنها محلی برای دریافت و پرداخت پول نیست، بلکه بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی، تجاری و حتی امور روزمره مردم به عملکرد آن وابسته است و از این رو جایگاه آن در اقتصاد کشور بسیار تعیینکننده است.
ذاکریان با تأکید بر ضرورت همدلی در شبکه بانکی گفت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد، باید قدردان تلاشهای یکدیگر باشیم و اجازه ندهیم فضای کار دچار حاشیه یا اختلاف شود.
وی همچنین بر تداوم خدمترسانی مطلوب به مردم تأکید کرد و افزود: کارکنان بانکها در ایام مختلف بهویژه در روزهای پایانی سال تلاش زیادی برای پاسخگویی به نیازهای مردم انجام میدهند و این تلاشها باید با برنامهریزی مناسب برای سال جدید تقویت شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت حمایت از کسبوکارها بیان کرد: باید از فرصتهای موجود برای تقویت فعالیتهای اقتصادی و تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استفاده شود تا زمینه رونق بیشتر اقتصاد فراهم شود.
ذاکریان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت شبکه بانکی و همکاری دستگاههای مرتبط، در سال جدید نیز گامهای مؤثری در جهت تحقق شعار سال، تقویت اقتصاد و حمایت از تولید برداشته شود.
