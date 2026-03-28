۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

توقیف و امحای ۵۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ یخ‌زده فاسد در قم

توقیف و امحای ۵۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ یخ‌زده فاسد در قم

قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از توقیف و امحای ۵۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ یخ‌زده فاسد برای جلوگیری از عرضه در بازار و تهدید سلامت عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور گفت: در جریان گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم به همراه بازرسان اداره کل صمت و کارشناسان سازمان دامپزشکی میزان ۵۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ یخ‌زده فاسد از یکی از مراکز نگهداری مواد پروتئینی استان قم شناسایی و بلافاصله توقیف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: بر اساس گزارش کارشناس سازمان دامپزشکی، محموله کشف‌شده فاقد شرایط نگهداری استاندارد بوده و علائم فساد در آن کاملاً مشهود بوده که با دستور مقام قضایی این اداره کل، محموله برای جلوگیری از عرضه در بازار و تهدید سلامت عمومی معدوم شد.

حدادپور گفت: پرونده فرد خاطی برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارجاع شد.

کد مطلب 6785660

    پربازدیدها

    پربحث‌ها