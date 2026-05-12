جریمه ۱۹۵ میلیارد ریالی برای قاچاقچی پوشاک در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار داشت: پرونده حمل انواع پوشاک قاچاق از جمله پیراهن و شلوار به ارزش ۹۷ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: شعبه با توجه به دفاعیات متخلف و ارائه نشدن مدارک گمرکی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۹۷ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالاهای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش خودروی مورد استفاده در حمل کالای قاچاق بیشتر از ارزش کالای قاچاق بوده، شعبه ۹۷ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال دیگر معادل ارزش ریالی کالاهای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۱۹۵ میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: ماموران نیروی انتظامی در اجرای طرح برخورد با خودروهای حامل کالای قاچاق در محور مواصلاتی قم به گرمسار این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.

بر اساس این گزارش در ۱۰ ماه پارسال ۱۳ هزار و ۸۷ فقره پرونده تخلفاتی در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و مختومه شد که مجموع جریمه های نقدی صادره در این مدت ۳۲ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال بوده است.