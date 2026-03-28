۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

اولین بیانیه عملیاتی نیروهای مسلح یمن صادر شد

نیروهای مسلح یمن در اولین بیانیه عملیاتی خود ضمن تایید حمله به سرزمین‌های اشغالی، بر تداوم حملات تا توقف تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران و محور مقاومت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل اولین بیانیه عملیاتی نیروهای مسلح یمن به شرح زیر است:

«بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحیمِ قال تعالی: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡکُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَکُمۡ } صدق الله العظیم

در اجرای آنچه در بیانیه قبلی نیروهای مسلح یمن در خصوص دخالت نظامی مستقیم، در حمایت و پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران و جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق و فلسطین آمده بود، و با توجه به ادامه تشدید نظامی و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و ارتکاب جنایات و کشتارها علیه برادرانمان در لبنان، ایران، عراق و فلسطین، نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال و با توکل بر او، اولین عملیات نظامی خود را اجرا کردند و آن با شلیک یک دسته از موشک‌های بالستیک بود که اهداف نظامی حساس دشمن اسرائیلی در جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار داد.

این عملیات همزمان با عملیات قهرمانانه‌ای انجام شد که برادران مجاهد در ایران و حزب‌الله لبنان در حال اجرای آن هستند و عملیات با موفقیت و به فضل خداوند متعال به اهداف خود دست یافت.

عملیات ما با یاری خداوند متعال ادامه خواهد یافت تا اهداف اعلام‌شده محقق شود، همان‌طور که در بیانیه قبلی نیروهای مسلح آمده بود، و تا زمانی که تجاوز به همه جبهه‌های مقاومت متوقف گردد.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

    • GB ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      4 11
      پاسخ
      کشور یمن در دسترس اشغالگران قدس است، بهمین جهت بجای اینکه درگیر جنگ بشود شاید بهتر باشد امکانات بیشتر برای شکار موشک هایی باشد که صهیونیست ها به سمت ایران شلیک می کنند. به این ترتیب با یک تیر دو نشان میزنند هم به چتر دفاعی خود کمک میکنند و هم صهیونیست ها را مایوس می کنند که موشک های آنها به ایران برسد.
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      5 10
      پاسخ
      ایران با گروهای از لیبی وسومالی وسایر گروها هم متحد بشه
    • پاسخ IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      3 10
      پاسخ
      تا جنگ گسترده تر شود صلح مشکل‌تر خواهد شد.
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      6 11
      پاسخ
      اجرک الله، مرحبا، ملت غیور و نترس، یمن، ما به شما افتخار می کنیم،
    • سیروان IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      6 9
      پاسخ
      یمن خود ایران است و مردم یمن هم وطن ما یمن تا ابد هم پیمان و برادر ما است. حوثی های یمن، ایثار میکنند
    • هیچکس IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 3
      پاسخ
      کاملا مشخص بود که هدف آمریکا از گسیل نیروی زمینی و سرباز به منطقه در روزهای آتی،جزیره خارک نبود و هدف یمن است. حملات موشکی انصارالله هم نوعی پیش پاسخ و خط و نشان کشیدن برای آمریکاست. نه حمایت از مردم مظلوم غزه و در دفاع از ایران. نقشه اینست؛ تنگه در برابر تنگه. کشور در برابر کشور.

