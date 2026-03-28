اولین بیانیه عملیاتی نیروهای مسلح یمن صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل اولین بیانیه عملیاتی نیروهای مسلح یمن به شرح زیر است:

«بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحیمِ قال تعالی: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡکُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَکُمۡ } صدق الله العظیم

در اجرای آنچه در بیانیه قبلی نیروهای مسلح یمن در خصوص دخالت نظامی مستقیم، در حمایت و پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران و جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق و فلسطین آمده بود، و با توجه به ادامه تشدید نظامی و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و ارتکاب جنایات و کشتارها علیه برادرانمان در لبنان، ایران، عراق و فلسطین، نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال و با توکل بر او، اولین عملیات نظامی خود را اجرا کردند و آن با شلیک یک دسته از موشک‌های بالستیک بود که اهداف نظامی حساس دشمن اسرائیلی در جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار داد.

این عملیات همزمان با عملیات قهرمانانه‌ای انجام شد که برادران مجاهد در ایران و حزب‌الله لبنان در حال اجرای آن هستند و عملیات با موفقیت و به فضل خداوند متعال به اهداف خود دست یافت.

عملیات ما با یاری خداوند متعال ادامه خواهد یافت تا اهداف اعلام‌شده محقق شود، همان‌طور که در بیانیه قبلی نیروهای مسلح آمده بود، و تا زمانی که تجاوز به همه جبهه‌های مقاومت متوقف گردد.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.