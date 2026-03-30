به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ بی‌ اس‌ نیوز، «جیم هامیز» عضو ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی تصریح کرد که ادعای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در خصوص مذاکره با ایران کاملا دروغ است.

عضو ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص گفت: ترامپ هفته گذشته (به وقت محلی) متوجه شد که بازارهای مالی در آستانه بروز یک فاجعه قرار دارند، به همین دلیل ادعا کرد که با ایران در حال مذاکره است.

«جیم هامیز» سپس اضافه کرد: در حال حاضر ایران کنترل اوضاع در جنگ را به دست گرفته است. قیمت بنزین بیش از یک دلار برای هر گالن افزایش یافته است، بنابراین تهران اهرم‌ های فشار زیادی را در دست دارد.