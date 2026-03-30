۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

هامیز: ایران کنترل جنگ را در دست دارد؛ ترامپ درباره تهران دروغ می‌گوید

عضو ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا با اذعان به اینکه «ایران کنترل اوضاع در جنگ را در دست دارد»، تصریح کرد که ادعای ترامپ درباره مذاکره با ایران دروغ و با هدف کنترل بازارها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ بی‌ اس‌ نیوز، «جیم هامیز» عضو ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی تصریح کرد که ادعای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در خصوص مذاکره با ایران کاملا دروغ است.

عضو ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص گفت: ترامپ هفته گذشته (به وقت محلی) متوجه شد که بازارهای مالی در آستانه بروز یک فاجعه قرار دارند، به همین دلیل ادعا کرد که با ایران در حال مذاکره است.

«جیم هامیز» سپس اضافه کرد: در حال حاضر ایران کنترل اوضاع در جنگ را به دست گرفته است. قیمت بنزین بیش از یک دلار برای هر گالن افزایش یافته است، بنابراین تهران اهرم‌ های فشار زیادی را در دست دارد.

    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      حمله شبانه روز نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار علیه مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران، نسل‌کشی است. حمله شبانه روز نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار علیه مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران، نسل‌کشی است.
    • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      جنگ علیه ایران شکست خورده و باید متوقف شود ترامپ نمی داند چطور از جنگ با ایران خارج شود
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      آمریکا جنایتکار و اسرائیل از 9 اسفند ماه سال 1404 تاکنون شبانه روز مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه تهران و هم مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سایر شهرهای ایران را بمباران می کنند سوال اینجاست که پس چرا ارتش و سپاه مردم آمریکا و هم مردم اسرائیل را بمباران نمی کنند.
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      ترامپ به شهرها مردم حمله می کند اما نیروهای مسلح هر روز که می گذرد قوی تر شده و تجهیزات به روز قدرتمند و کمک ها بیشتری دریافت می کنند. تا بر دشمن متجاوز با قدرت و شهامت پیروز شوند.

