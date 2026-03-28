۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

انبار سامانه‌های ضد پهپادی و نیروهای اوکراین در دبی هدف قرار گرفت

انبار سامانه‌های ضد پهپادی و نیروهای اوکراین در دبی هدف قرار گرفت

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: انبار دپوی سامانه های ضد پهپادی اوکراین که ۲۱ نفر اوکراینی نیز در آن محل حضور داشتند، هدف عملیات ترکیبی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: همزمان با هدف قرار گرفتن مخفیگاه های فرماندهان و سربازان آمریکایی در دبی که تلفات سنگینی بر آنها وارد نمود، یک انبار دپوی سامانه های ضد پهپادی مربوط به کشور اوکراین که برای کمک به ارتش آمریکا در دبی وجود داشت و ۲۱ نفر اوکراینی نیز در آن محل حضور داشتند، هدف عملیات ترکیبی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و منهدم شد.

از سرنوشت نیروهای اوکراینی حاضر در محل یادشده که احتمالا کشته شده اند، اطلاعی در دست نیست.

محسن صمیمی

    • عزیز IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      خداوکیلی خیلی مرد هستید و دست مریزاد به رزمندگان با عزت ایران زمین و بچه شیعه های مخلص و بی ادعا

