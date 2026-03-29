به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موج۸۶ عملیات وعده صادق ۴ بصورت چندمرحله ای و با تهاجمات مشترک موشکی و پهپادی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران از سحرگاه روز یکشنبه با رمز «یا اله العالمین» و تقدیم به خبرنگاران شهید و شجاع لبنانی «علی شعیب، محمد فتونی، شهیده فاطمه فتونی» ارامنه و شهدای مسیحی دفاع مقدس ۸ساله و جنگ رمضان ، علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در منطقه آغاز شد.

در مرحله نخست این عملیات زیرساخت‌های عملیات هوایی و پهپادی و ذخایر تسلیحاتی در پایگاه‌های آمریکایی ویکتوریا، عریفجان و الخرج مورد هدف موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

در ادامه محل اختفای نیروهای تروریستی ارتش امریکا و رژیم صهیونیستی و حزب کوموله در مناطق مختلف از جمله آراد، نقب، تل آویو، اربیل ناوگان پنجم دریایی و الظفره مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

انتشار ستون‌های دود و انفجار در منطقه و تصاویر لاشه‌های هواپیماهای منهدم شده میلیون دلاری آمریکا، تلاش مقامات و رسانه‌های کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه برای سانسور حملات تهاجمی ایران را خنثی ساخته است.

و ما النصر الامن عندلله العزیز الحکیم