۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

انهدام زیرساخت‌های هوایی، پهپادی، تسلیحاتی و محل اختفای ارتش دشمن

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج۸۶ عملیات وعده صادق ۴ بصورت چندمرحله ای و با تهاجمات مشترک موشکی و پهپادی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه علیه اهداف آمریکایی و صهیونی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موج۸۶ عملیات وعده صادق ۴ بصورت چندمرحله ای و با تهاجمات مشترک موشکی و پهپادی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران از سحرگاه روز یکشنبه با رمز «یا اله العالمین» و تقدیم به خبرنگاران شهید و شجاع لبنانی «علی شعیب، محمد فتونی، شهیده فاطمه فتونی» ارامنه و شهدای مسیحی دفاع مقدس ۸ساله و جنگ رمضان ، علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در منطقه آغاز شد.

در مرحله نخست این عملیات زیرساخت‌های عملیات هوایی و پهپادی و ذخایر تسلیحاتی در پایگاه‌های آمریکایی ویکتوریا، عریفجان و الخرج مورد هدف موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

در ادامه محل اختفای نیروهای تروریستی ارتش امریکا و رژیم صهیونیستی و حزب کوموله در مناطق مختلف از جمله آراد، نقب، تل آویو، اربیل ناوگان پنجم دریایی و الظفره مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

انتشار ستون‌های دود و انفجار در منطقه و تصاویر لاشه‌های هواپیماهای منهدم شده میلیون دلاری آمریکا، تلاش مقامات و رسانه‌های کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه برای سانسور حملات تهاجمی ایران را خنثی ساخته است.

و ما النصر الامن عندلله العزیز الحکیم

محسن صمیمی

    IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بخاطر در اختیار دادن خاک و فضا و پایگاه‌های نظامی به آمریکا و شرکت در جنگ عیله ایران باید غرامت بپردازند
      IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
        همه کشورهای عربی جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله هم از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور کمک و حمایت مالی می کردند.
    IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
    IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
    IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      انفجارهای متعدد و مهیب در بحرین، اردن و امارات؛ منابع عربی روز یکشنبه از وقوع انفجارهایی در محل استقرار نیروها و أیادی آمریکا در کشورهای بحرین، اردن و امارات عربی متحده خبر دادند.
    IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      ۱۹ نفر در اسرائیل کشته شده اند؛ براساس تازه‌ترین آمارها، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در پی آغاز تجاوزات آمریکایی – صهیونی علیه ایران، ۱۹ تن در اراضی اشغالی فلسطین کشته شدند.
    IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
    IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
    پربازدیدها

    پربحث‌ها