به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حاجعلیبیگی در جریان بازدید از واحدهای صنعتی آسیبدیده از حملات دشمن در شهرک صنعتی خیرآباد گفت: بلافاصله فرآیند ارزیابی میزان خسارات وارده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی انجام خواهد شد.
وی افزود: مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به صورت قرضالحسنه با بازپرداخت بلندمدت به واحدهای آسیبدیده کوچکمقیاس پرداخت میشود تا ضمن جبران بخشی از خسارات، زمینه بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید فراهم شود.
فرماندار اراک گفت: برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده، برابر بسته حمایتی ابلاغی دولت اقدام صورت میپذیرد و تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط موظف به همکاری و تسریع در روند جبران خسارات هستند.
حاجعلیبیگی تصریح کرد: حمایت از بخش تولید و صنعت یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان مرکزی است و با هماهنگی دستگاههای مربوطه، تلاش میشود تا کمترین خللی در روند تولید واحدهای صنعتی منطقه ایجاد نشود
