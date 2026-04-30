علیرضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت مرغداری اظهار کرد: افزایش قیمت نهادههای دامی، مباحث مرتبط با تهدیدات جنگی و همچنین افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از جمله عواملی است که در ماههای اخیر موجب کاهش جوجهریزی در برخی واحدهای مرغداری شده است.
وی با بیان اینکه برای رفع این موانع و حمایت از تولیدکنندگان، اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این راستا طرح پالیز با همکاری بانک کشاورزی اجرا شده است که بر اساس آن، مرغداران میتوانند با ضمانت ۹۰ روزه بانک کشاورزی نسبت به خرید نهاده از سامانه بازارگاه و همچنین از تجار اقدام کنند تا بخشی از مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کاهش یابد.
رئیس جهاد کشاورزی ساوه ادامه داد: همچنین تولید قراردادی با ظرفیت شرکت پشتیبانی امور دام و مشارکت مرغداران در حال اجراست که با هدف ساماندهی بهتر فرآیند تولید، تأمین نهادهها و کاهش ریسک فعالیت تولیدکنندگان دنبال میشود.
طهماسبی در ادامه به موضوع تأمین انرژی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از اختلال در روند تولید، تأمین انرژی از طریق مولدها و استفاده از سوخت دوم در بحث تأمین برق نیز پیشبینی شده است که البته این اقدام صرفاً در شرایط اضطرار و در صورت بروز محدودیت در تأمین برق اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تولید روزانه مرغ تقریباً پاسخگوی تقاضای بازار است، اظهار کرد: در صورت افزایش تقاضا یا بروز نوسانات احتمالی، برای تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرفکنندگان، مرغ منجمد نیز در بازار عرضه و تزریق خواهد شد
