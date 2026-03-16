تخصیص بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای واحدهای آسیب دیده

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک ظهر دوشنبه در جریان بازدید از چندین واحد تولیدی شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه واحدهای آسیب‌دیده باید در اسرع وقت به مدار تولید بازگردند، افزود: دولت از تمام ظرفیت ها جهت رفع موانع مالی، ارزی و فنی استفاده خواهد کرد چرا که هدف نهایی، حفظ اشتغال، حفظ توان تولید داخلی و ارتقای جایگاه صادراتی کشور در بازارهای جهانی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ اظهار کرد: پس از حملات صهیونی آمریکایی به برخی واحدهای تولیدی، دولت گام‌های عملی جهت بازگرداندن سریع این واحدها به مدار تولید برداشته است.

وی با اشاره به بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی و نقش نظام بانکی افزود: دولت برای تسهیل نقدینگی و سرمایه‌گذاری در صنایع آسیب‌دیده تدوین کرده است که شامل تسهیلات بانکی می‌شود،اگرچه بانک‌ها در حال اجرای این طرح هستند اما سرعت اجرای آن به‌دلیل برخی موانع اداری و فرآیندهای داخلی بانک‌ها کاهش یافته و نیاز به تسریع توسط نظام بانکی حس می‌شود.

وی در خصوص ارزیابی خسارت و برنامه‌ریزی فنی انجام شده گفت: برای هر یک از واحدهای آسیب‌دیده، اقدامات کارشناسی اولیه جهت برآورد دقیق خسارت‌های وارده و شناسایی نیازهای اساسی انجام شده است.

اتابک گفت:این ارزیابی‌ها شامل بررسی زیرساخت‌های فیزیکی، تجهیزات، نیروی کار و نیازهای ارزی می‌شود تا بتوان برنامه‌ای جامع برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد تدوین کرد.

وی در خصوص تسهیل نیازهای ارزی و سرمایه‌ای اظهار کرد: همچنین وزارت صمت به‌سرعت در حال بررسی نیازهای ارزی واحدهای آسیب‌دیده است، به‌ویژه برای خطوط تولیدی که به مواد اولیه وارداتی وابسته‌ هستند و نیازهای سرمایه‌ای برای خرید ماشین‌آلات جدید نیز یا تعمیرات اساسی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود تا این منابع در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست صنایع برسد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به نشست هماهنگی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گفت: در این نشست مشترک با معاونت اقتصاد و بانک مرکزی، مقرر شد تا سرمایه در گردش بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال جاری به تولیدکنندگان پرداخت شود.

وی ادامه داد: بدون تردید این اقدام، فشار مالی ناشی از نوسانات ارزی را کاهش خواهد داد و امکان ادامه تولید بدون وقفه را برای کارخانجات فراهم می‌کند.

اتابک در خصوص تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای گفت: دولت همچنین در راستای رفع مشکلات مالی صنایع، موقتاً مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برخی واحدها را معلق کرده و در کنار آن، فرآیندهای مربوط به تامین اجتماعی را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد:همچنین، برنامه‌ای برای ایجاد بیمه بیکاری موقت برای کارگران آسیب‌دیده در حال تدوین است تا از بیکاری طولانی‌مدت جلوگیری شود.

اتابک در خصوص کیفیت داروهای ایرانی و چشم‌انداز صادرات گفت: در حوزه داروسازی، داروهای ایرانی در سطح بین‌المللی دارای کیفیتی رقابتی هستند،با استانداردسازی بیشتر و یکسان‌سازی فرآیندهای تولید توسط سازمان توسعه تجارت و انجمن‌های دارویی، این محصولات می‌توانند به‌عنوان گزینه‌ای جذاب برای بازارهای اوراسیا و کشورهای همسایه مطرح شوند.

وزیر صمت همچنین به برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات سنگین، از جمله شمش‌ و غیره گفت: بخشی از صادرات کشور از طریق مرزهای مختلف در حال انجام است که با هماهنگی‌های انجام‌شده بین نهادهای مرتبط، امید است صادرات سنگین از طریق تنگه هرمز به‌سرعت شدت گیرد و ظرفیت صادراتی کشور در این حوزه به‌طور چشمگیری افزایش یابد.