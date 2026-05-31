به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملااسماعیلی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: میزان تسهیلات به واحدهای خسارت دیده ناشی از جنگ رمضان برای ۹ طرح از طریق بانک‌های کشاورزی، پست بانک و ملت استان مرکزی پرداخت شده است.

وی افزود: ۹ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به استان مرکزی اختصاص یافته و تاکنون ۳۲۴ درخواست از طریق سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) به بانک‌های عامل معرفی شده است.

ملااسماعیلی تصریح کرد: تسهیلات سرمایه در گردش در قالب پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان واحدهای خسارت‌دیده پیش‌بینی شده و به ازای هر شاغل، ۴۴۰ میلیون ریال برای دو ماه فروردین و اردیبهشت سال جاری پرداخت می‌شود.

ملااسماعیلی نرخ سود این تسهیلات را متناسب با میزان حفظ اشتغال دانست و ادامه داد: در صورت حفظ کامل اشتغال، نرخ سود ۱۸ درصد، برای حفظ ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی اشتغال ۲۳ درصد و در صورت حفظ کمتر از ۸۰ درصد اشتغال، ۳۵ درصد تعیین شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تاکید کرد: قراردادهای عاملیت میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های عامل از اسفندماه سال گذشته منعقد شده و فرآیند ثبت‌نام و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان در استان مرکزی، افزود: تسهیلات پیش‌بینی‌شده با هدف حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ فرصت‌های شغلی در واحدهای آسیب‌دیده پرداخت می‌شود و روند بررسی و پرداخت درخواست‌های واجد شرایط در استان همچنان ادامه دارد.