۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۱

پرداخت۳۸ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای خسارت‌دیده جنگ رمضان در مرکزی

اراک - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی از پرداخت ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای خسارت‌دیده ناشی از جنگ رمضان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملااسماعیلی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: میزان تسهیلات به واحدهای خسارت دیده ناشی از جنگ رمضان برای ۹ طرح از طریق بانک‌های کشاورزی، پست بانک و ملت استان مرکزی پرداخت شده است.

وی افزود: ۹ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به استان مرکزی اختصاص یافته و تاکنون ۳۲۴ درخواست از طریق سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) به بانک‌های عامل معرفی شده است.

ملااسماعیلی تصریح کرد: تسهیلات سرمایه در گردش در قالب پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان واحدهای خسارت‌دیده پیش‌بینی شده و به ازای هر شاغل، ۴۴۰ میلیون ریال برای دو ماه فروردین و اردیبهشت سال جاری پرداخت می‌شود.

ملااسماعیلی نرخ سود این تسهیلات را متناسب با میزان حفظ اشتغال دانست و ادامه داد: در صورت حفظ کامل اشتغال، نرخ سود ۱۸ درصد، برای حفظ ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی اشتغال ۲۳ درصد و در صورت حفظ کمتر از ۸۰ درصد اشتغال، ۳۵ درصد تعیین شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تاکید کرد: قراردادهای عاملیت میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های عامل از اسفندماه سال گذشته منعقد شده و فرآیند ثبت‌نام و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان در استان مرکزی، افزود: تسهیلات پیش‌بینی‌شده با هدف حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ فرصت‌های شغلی در واحدهای آسیب‌دیده پرداخت می‌شود و روند بررسی و پرداخت درخواست‌های واجد شرایط در استان همچنان ادامه دارد.

