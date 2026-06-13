به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش ظهر امروز شنبه در نشست شورای معاونان این اداره‌کل که با هدف ارزیابی روند خسارات وارده و بررسی راهکارهای تسریع در بازسازی واحدهای صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: عزم اداره‌کل صمت خوزستان برای حمایت از تولیدکنندگان جدی است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی افزود: روند بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده تا دستیابی به نتیجه نهایی و بازگشت کامل به چرخه تولید با جدیت پیگیری می‌شود تا کمترین آسیب متوجه بخش صنعت استان شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: صیانت از تولید، حفظ فرصت‌های شغلی و حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی خوزستان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل محسوب می‌شود.

روانبخش با تأکید بر لزوم هماهنگی بین‌بخشی برای رفع موانع موجود بیان کرد: با استفاده از تمامی ظرفیت‌های استانی و ملی، فرآیند بازگرداندن این واحدها به مدار تولید را به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم که علاوه بر جبران خسارات، زیرساخت‌های صنعتی استان تقویت شود.