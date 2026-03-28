خبرگزاری مهر، فریبا علاسوند ، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده، شایعه سازی، بلوف زدن، ضریب دادن به تهاجم دشمن و کوچک‌نمایی قدرت داخلی از ابزار مهاجمان ایران ستیز در جنگ هستند که تا این لحظه از همه ظرفیت آنها استفاده شده است. در این بازی بازنمایی ها تعدادی از مردم ایران و جهان تا مدتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند اما این تأثیر پایدار نیست زیرا در جنگ واقعیت‌ها خود را تحمیل می‌کنند و در این رویارویی واقعیت از هر ظرفیتی بزرگ‌تر است. بخشی از این واقعیت‌ها را مرور کنیم:

در روی زمین خانه‌ها خراب می‌شوند، عده‌ای کشته و زخمی می‌شوند، سربازان و فرمانده هان مورد هدف قرار می‌گیرند، این افراد از خانواده و جامعه حذف می‌شوند و بالاخره آمار واقعی روی برد می‌رود و آنگاه معلوم می‌شود که در یک جنگ بزرگ دشمن تنها هفت سرباز از دست نداده است و خسارت‌ها بسیار بیشتر از چیزی است که رسانه‌های مخفی کار برملا کرده‌اند. همان‌گونه که معلوم می‌شود دشمن بیمارستان، آمبولانس، مدرسه، دانشگاه و مناطق مسکونی مردم بی دفاع را بمباران کرده و کودکان زیادی را شهید کرده‌است اما ایران مقتدر و مسلمان هیچ مدرسه و بیمارستانی را مورد هدف قرار نداده است.

مردم شریف ایران هرشب در جمعیت‌های شگفت‌انگیز و شانه به شانه در خیابانها مانور عزت و شجاعت داشتند اما هیچ زنی احساس ناامنی نکرد، هیچ کودکی مورد تعرض قرار نگرفت، هیچ ساختمان یا مغازه‌ای آسیب ندید در عوض خیابان‌های این کشور شاهد فداکاری، همدلی، مهربانی، شوق و خنده‌های کودکانه، جوانه زدن شجاعت و تکریم در قلب آنها، احترام و افتخار به پرچم و رزمندگان، احساس غرور به وطن و یا حفاظت از نظافت شهری بوده است. اینها همه نشان داده واقعیت این است که سلوک مؤمنان شریف‌ترین سلوک است حتی اگر رسانه‌ها آن را در حالات دیگر نمایان نکنند.

قدرت ناشی از منبع ایمان با هیچ قدرتی قابل قیاس نیست. بی‌تردید فناوری جنگ افزارها در این میدان خطیر مهم است اما مهم تر از آن سلاح ایمان و باور به حقانیت مسیر است. اعتقاد به چهره ملکوتی این جهان که در آن لشکریان خدا آشکار و دست اندر کار کمک به مؤمنان هستند در کنار کوشش برای تحقق هدف متعالی رفع ستم و تحقق عدالت و خیر برای همگان به توانایی و اراده متفاوتی منجر می‌شود که نشان می‌دهد کید و کار شیطان و ایادی او ضعیف است. جنگ ایمان با سلاح های مقتدر و وطنی در برای جنگ افزارهای های کودک کشان و کودک خواران این واقعیت را آشکار کرد هر کسی برای مؤمنان آتش افروزد خداوند او را خوار و خفیف خواهد کرد.

در تمام این سال‌ها رسانه‌هایی که تعداشان از حساب بیرون است در هر ثانیه هزاران خبر، تحلیل و تصویر را در قالبها و شبکه‌های مختلف علیه ایران، مردم و حکومتش، سربازان و فرمانده هانش، معلمان و اساتیدش، متفکران و محققانش، توانایی‌ها و ضعفهایش تولید و توزیع کردند. چهره‌ای سیاه، عقب‌افتاده، ضعیف، ظالم، بی نزاکت، متفرق و گسسته، فریفته یا مرعوب از غرب از این مردم و کشور بازنمایی کردند که در میان اکثر قریب به اتفاق مردم جهان پذیرفته شده بود اما این جنگ و قدرت آشکار شده مردم، فرمانده هان و حاکمان شجاع نشان داد جهان باید ایران واقعی را مجددا ببیند و به درک واقعی تری از این سرزمین برسد.

مردمان ایران زمین در جنگ، واقعیتهای ملی، سرزمینی و ایمانی خود را بهتر دیدند و بیشتر باور کردند. فهمیدند علیرغم خودتحقیری تاریخی ملتی شریف و اصیل هستند که ریشه‌های سترگ در فلات ایران و زمین اسلام دارند، اقوام غیوری دارند که با گویش های رنگارنگ خود آواز استقلال و شرف سر می‌دهند، زنانشان در هاله نجابت و عفت از مردانشان در دفاع از تمامیت آن عقب نمی‌مانند، فهمیدند احترام را با پاسپورت نمی‌خرند با اقتدار، استقلال، خودکفایی، موشک و سیاست‌های هوشمندانه کنترل منطقه به دست می‌آورند، فهمیدند در برابر نمایش توسعه وارداتی دوبی و دوحه در چند کیلومتر ساحل، خودکفایی غذایی، دارویی، تسلیحاتی و بالاتر از آن خودکفایی انسان والا دارند که جهانی را شگفت زده کرده است و در نهایت فهمیدند چقدر قدرت ایمان، عشق به سیدالشهداء علیه‌السلام، وِلای حیدری و محبت رضوی در زندگی و در بحران به کارشان آمده و خوشحالند که چه خوب کردند نگذاشتند موج شبهات محرم و عاشورایشان، فاطمیه شان، اربعینشان، هیاتشان، ماه رمضانشان و موج خروشان دلبستگی به زیارتشان را از آنها بگیرد.

آری جنگ، واقعیات را تحمیل میکند!