به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری کارشناسی در حوزه قیمت‌گذاری، اظهار کرد: موضوعاتی مانند قیمت کشتارگاه‌ها باید در کمیته‌های تخصصی بررسی و پس از جمع‌بندی، اجرایی شود.

وی با قدردانی از تولیدکنندگان، افزود: حمایت از تولید باید همراه با رعایت حقوق مصرف‌کننده باشد و قیمت‌ها نیز به گونه‌ای مدیریت شود که از میانگین کشوری بالاتر نباشد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تأثیر روانی افزایش قیمت‌ها بر مردم بیان کرد: حتی افزایش جزئی قیمت‌ها نیز برای خانوارها به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی در ادامه به وضعیت تولید و عرضه مرغ در استان اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده، روند جوجه‌ریزی در استان افزایش یافته و این موضوع به تنظیم بازار کمک خواهد کرد.

وی همچنین از تأمین و ارسال مرغ به سایر استان‌ها خبر داد و افزود: این اقدامات با نظارت کامل انجام شده و رضایت دستگاه‌های مرتبط را نیز به همراه داشته است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر مدیریت ذخایر کالاهای اساسی تصریح کرد: توزیع بی‌رویه کالاها در زمان وفور، اقدامی نادرست است و باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

هاشمی با اشاره به لزوم تشویق فعالان اقتصادی موفق گفت: در کنار حمایت از واحدهای منضبط، باید با هرگونه احتکار و تخلف نیز برخورد جدی و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود.

وی نانوایی‌ها را یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با معیشت مردم دانست و تأکید کرد: کیفیت و کمیت نان خط قرمز است و در صورت مشاهده تخلف، بدون ملاحظه واحد متخلف پلمب خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به برخی ناهماهنگی‌ها در تأمین کالاهایی مانند روغن اشاره کرد و خواستار پیگیری دقیق موضوع شد.

وی درباره نحوه حمایت از موکب‌ها نیز گفت: هرگونه کمک به موکب‌ها باید از مسیر مشخص و با مدیریت واحد انجام شود تا از ایجاد نارضایتی و بی‌عدالتی جلوگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی بازاریان، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، بر تشدید نظارت‌ها در ایام پرتردد تأکید کرد و گفت: مدیران باید در میدان حضور داشته باشند و برای تأمین آرامش بازار و رضایت مردم تلاش کنند.