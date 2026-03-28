  استانها
  2. خراسان جنوبی
۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

تأکید استاندار خراسان جنوبی بر کنترل قیمت‌ها و برخورد قاطع با متخلفان

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت مدیریت قیمت‌ها، گفت: هرگونه تخلف در بازار به‌ویژه در حوزه نان و کالاهای اساسی، بدون تعارف و با قاطعیت برخورد و واحد متخلف پلمب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری کارشناسی در حوزه قیمت‌گذاری، اظهار کرد: موضوعاتی مانند قیمت کشتارگاه‌ها باید در کمیته‌های تخصصی بررسی و پس از جمع‌بندی، اجرایی شود.

وی با قدردانی از تولیدکنندگان، افزود: حمایت از تولید باید همراه با رعایت حقوق مصرف‌کننده باشد و قیمت‌ها نیز به گونه‌ای مدیریت شود که از میانگین کشوری بالاتر نباشد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تأثیر روانی افزایش قیمت‌ها بر مردم بیان کرد: حتی افزایش جزئی قیمت‌ها نیز برای خانوارها به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی در ادامه به وضعیت تولید و عرضه مرغ در استان اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده، روند جوجه‌ریزی در استان افزایش یافته و این موضوع به تنظیم بازار کمک خواهد کرد.

وی همچنین از تأمین و ارسال مرغ به سایر استان‌ها خبر داد و افزود: این اقدامات با نظارت کامل انجام شده و رضایت دستگاه‌های مرتبط را نیز به همراه داشته است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر مدیریت ذخایر کالاهای اساسی تصریح کرد: توزیع بی‌رویه کالاها در زمان وفور، اقدامی نادرست است و باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

هاشمی با اشاره به لزوم تشویق فعالان اقتصادی موفق گفت: در کنار حمایت از واحدهای منضبط، باید با هرگونه احتکار و تخلف نیز برخورد جدی و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود.

وی نانوایی‌ها را یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با معیشت مردم دانست و تأکید کرد: کیفیت و کمیت نان خط قرمز است و در صورت مشاهده تخلف، بدون ملاحظه واحد متخلف پلمب خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به برخی ناهماهنگی‌ها در تأمین کالاهایی مانند روغن اشاره کرد و خواستار پیگیری دقیق موضوع شد.

وی درباره نحوه حمایت از موکب‌ها نیز گفت: هرگونه کمک به موکب‌ها باید از مسیر مشخص و با مدیریت واحد انجام شود تا از ایجاد نارضایتی و بی‌عدالتی جلوگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی بازاریان، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، بر تشدید نظارت‌ها در ایام پرتردد تأکید کرد و گفت: مدیران باید در میدان حضور داشته باشند و برای تأمین آرامش بازار و رضایت مردم تلاش کنند.

کد مطلب 6785824

