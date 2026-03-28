https://mehrnews.com/x3bHkJ ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6785995 استانها فارس استانها فارس ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۹ تجمع مردم خرامه در حمایت از مدافعان وطن خرامه- مردم خرامه طبق روال هر شب با حضور گسترده در خیابان حمایت خود را از مدافعان وطن و رزمندگان اسلام اعلام کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6785995 کپی شد مطالب مرتبط شب بیعت در شیراز؛ اجتماع پرشور مردم در معالیآباد شکوه حضور مردم مینودشت در بیست و هشتمین شب تجمع اقتدار پیام کودکان اشکنانی به دشمنان ایران اسلامی همصدایی مردم شیراز در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی بانوان آستانهای در دفاع از وطن کفنپوش شدند طنین «وطنم ای شکوه پابرجا» در تجمع مردمی شهر لار شبهای غیرت در شیراز؛ مردم پای کار دفاع از وطن شعرخوانی محمدمهدی سیار به یاد رهبر شهید انقلاب رژه خودرویی مردم شهر گلهدار برای اقتدار وطن میدانداری مردم استهبان در ایستادگی برای وطن ایستادگی مردم خرمبید پای آرمانهای وطن اتحاد مردم ایران، کابوس دشمن در میدان جنگ است اعلام آمادگی جامعه روحانیت شیراز برای دفاع از حریم ولایت گردهمایی مادران و کودکان شیرازی در حمایت از مدافعان وطن مردم زرقان تا پای جان برای ایران ایستادهاند اینفوگرافیک؛ دستههای همبستگی ملی در محلات شیراز پشت جبههای به وسعت یک ملت؛ روایت انسجام در روزهای بحران حضور گسترده مردم شهر خنج در تجمع اقتدار ملی حضور پرشور شیرازیها در بیست و دومین قرار شبانه برچسبها تجمع مردمی خرامه انسجام ملی انقلاب اسلامی ایران
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