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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۹

تجمع مردم خرامه در حمایت از مدافعان وطن

تجمع مردم خرامه در حمایت از مدافعان وطن

خرامه- مردم خرامه طبق روال هر شب با حضور گسترده در خیابان حمایت خود را از مدافعان وطن و رزمندگان اسلام اعلام کردند.

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کد مطلب 6785995

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