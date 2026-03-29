اعلام آمادگی جامعه روحانیت شیراز برای دفاع از حریم ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت شیراز طی نامهای خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی، آمادگی خود را برای دفاع از حریم ولایت اعلام کرد.
متن این نامه به این شرح است:
محضر مبارک حضرت آیتالله آقای حاج سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظلّه العالی)
رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معزز کل قوا
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
حمد و سپاس بیپایان خداوند متعال را که در عصر غیبت حضرت بقیهاللهالأعظم، نعمت عظیم ولایت فقیه و زعامت دینی را بر امت اسلامی ارزانی داشت و پرچم هدایت و صیانت از شریعت مطهره محمدی را به دست فقیهی جامع الشرائط و شخصیتی شایسته سپرد.
اینجانبان اعضاء جامعه روحانیت شیراز، با اعتقاد راسخ به مبانی متقن فقه سیاسی شیعه و با تمسک به اصل مترقی ولایت فقیه که ریشه در ادله متقنه عقلیه و نقلیه دارد، بار دیگر مراتب التزام قلبی، اعتقادی و عملی خویش را نسبت به مقام شامخ ولایت اعلام داشته و معتقدیم استمرار عزت اسلام، صیانت از کیان امت اسلامی و استحکام بنیانهای نظام اسلامی در گرو تمسک به حبل متین ولایت و تبعیت از اوامر و ارشادات ولی امر مسلمین است؛ لذا بر خود فرض دانسته که با تمام توان علمی، فکری، تبلیغی و اجتماعی خویش در مسیر تبیین معارف اسلام ناب محمدی، پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و صیانت از میراث گرانبهای امامین انقلاب و خون مطهر شهیدان والامقام گام برداشته و تا آخرین نفس، در ظل عنایات حضرت حق و توجهات امام عصر ارواحنا فداه و تحت لوای هدایتهای حکیمانه حضرتعالی بر عهد و بیعت خویش استوار بمانیم.
چون ما اطاعت از ولی فقیه را نه صرفاٌ یک تکلیف اجتماعی، بلکه فریضهای شرعی، عقلایی و برخاسته از مبانی اصیل فقه اهل بیت دانسته و خود را ملتزم میدانیم که در تمامی عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و انقلابی، مدافع حریم ولایت و پاسدار وحدت و عزت امت اسلامی باشیم.
از درگاه حضرت احدیت مسئلت داریم که وجود شریف حضرتعالی را در ظل توجهات خاصه حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) محفوظ و منصور بدارد و توفیقات روزافزون در هدایت امت اسلامی و اقامه عدل و قسط را برای آن مقام معظم مقدر فرماید. والسلام
إنّا علی العهد باقون، و علی هذا المیثاق ثابتون
