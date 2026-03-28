  1. استانها
  2. فارس
۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

اتحاد مردم ایران، کابوس دشمن در میدان جنگ است

اتحاد مردم ایران، کابوس دشمن در میدان جنگ است

شیراز-مسئول شورای راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی فارس گفت: همدلی و انسجام اجتماعی نه‌تنها مقاومت داخلی را تقویت می‌کند، معادلات جنگ را به نفع ایران تغییر می‌دهد.

محبوبه پورشیروانی گرائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اتحاد و همدلی مردم را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در شرایط جنگی دانست و اظهار کرد: در چنین شرایطی، همراهی مردم با یکدیگر می‌تواند تأثیرات عمیقی بر منطقه و همچنین بر روحیه دشمن بر جای بگذارد.

وی با اشاره به نقش این همبستگی در تقویت مقاومت داخلی افزود: زمانی که مردم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و از هم حمایت می‌کنند، اراده ایستادگی در برابر دشمن به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد؛ این انسجام از فروپاشی روانی جامعه جلوگیری کرده و امید به پیروزی را زنده نگه می‌دارد.

مسئول شورای راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس، حفظ انسجام اجتماعی را از دیگر کارکردهای مهم اتحاد مردمی برشمرد و تصریح کرد: هرچند جنگ می‌تواند زمینه‌ساز شکاف و تفرقه باشد، اما اتحاد مردم به‌ویژه در برابر تهدیدات خارجی، این شکاف‌ها را ترمیم کرده و مانع از سوءاستفاده دشمن از تنش‌های داخلی می‌شود.

توزیع عادلانه منابع جلوه‌ای دیگر از همدلی اجتماعی

پورشیروانی توزیع عادلانه منابع در شرایط بحرانی را جلوه‌ای دیگر از همدلی اجتماعی دانست و گفت: در زمان جنگ، نیاز به تأمین اقلامی مانند غذا، دارو و سرپناه افزایش می‌یابد و این اتحاد مردمی است که می‌تواند روند توزیع عادلانه و مؤثر این منابع را تضمین کند و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری به عمل آورد.

وی همچنین به افزایش تاب‌آوری اجتماعی در سایه همبستگی اشاره کرد و افزود: جامعه‌ای که بر پایه اتحاد شکل گرفته باشد، در مواجهه با خسارات، تلفات و فشارهای روانی ناشی از جنگ، استقامت بیشتری از خود نشان می‌دهد و بهتر می‌تواند از بحران‌ها عبور کند.

این مقام مسئول، جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دیگر نتایج انسجام داخلی عنوان کرد و گفت: ملت‌هایی که در برابر تهدیدات با وحدت ایستادگی می‌کنند، بیش از دیگران مورد توجه و حمایت افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرند.

اتحاد مردمی، دامنه مقاومت را گسترده‌ و طولانی‌تر کرد

پورشیروانی در ادامه با اشاره به تأثیر این اتحاد بر تضعیف روحیه دشمن اظهار کرد: دشمنان معمولاً با این تصور وارد میدان می‌شوند که جامعه هدف دچار تفرقه خواهد شد، اما مشاهده اتحاد مردم، این محاسبات را بر هم زده و موجب ناامیدی و کاهش روحیه آنان می‌شود.

وی تأکید کرد: اتحاد مردمی، دامنه مقاومت را گسترده‌تر و طولانی‌تر کرده و همین مسئله هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی را برای دشمن افزایش می‌دهد و آن‌ها را ناگزیر به بازنگری در راهبردهایشان می‌کند.

مسئول شورای راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: این همبستگی حتی می‌تواند ترس و تردید را در دل دشمن ایجاد کند و آن‌ها را نسبت به دستیابی به اهدافشان دچار عدم اطمینان سازد.

پورشیروانی با بیان اینکه اتحاد مردم نوعی قدرت نرم محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این قدرت اجتماعی و روانی، گاه فراتر از توان نظامی عمل کرده و می‌تواند دشمن را در محاسبات راهبردی دچار خطا کند.

وی در پایان تأکید کرد: اتحاد و همدلی مردم در شرایط جنگی، عامل بقا، مقاومت و در نهایت پیروزی است و تجربه تاریخی ملت‌ها نیز نشان داده که این سرمایه اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت جنگ‌ها ایفا می‌کند.

کد مطلب 6785344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها