اتحاد مردم ایران، کابوس دشمن در میدان جنگ است

محبوبه پورشیروانی گرائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اتحاد و همدلی مردم را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در شرایط جنگی دانست و اظهار کرد: در چنین شرایطی، همراهی مردم با یکدیگر می‌تواند تأثیرات عمیقی بر منطقه و همچنین بر روحیه دشمن بر جای بگذارد.

وی با اشاره به نقش این همبستگی در تقویت مقاومت داخلی افزود: زمانی که مردم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و از هم حمایت می‌کنند، اراده ایستادگی در برابر دشمن به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد؛ این انسجام از فروپاشی روانی جامعه جلوگیری کرده و امید به پیروزی را زنده نگه می‌دارد.

مسئول شورای راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس، حفظ انسجام اجتماعی را از دیگر کارکردهای مهم اتحاد مردمی برشمرد و تصریح کرد: هرچند جنگ می‌تواند زمینه‌ساز شکاف و تفرقه باشد، اما اتحاد مردم به‌ویژه در برابر تهدیدات خارجی، این شکاف‌ها را ترمیم کرده و مانع از سوءاستفاده دشمن از تنش‌های داخلی می‌شود.

توزیع عادلانه منابع جلوه‌ای دیگر از همدلی اجتماعی

پورشیروانی توزیع عادلانه منابع در شرایط بحرانی را جلوه‌ای دیگر از همدلی اجتماعی دانست و گفت: در زمان جنگ، نیاز به تأمین اقلامی مانند غذا، دارو و سرپناه افزایش می‌یابد و این اتحاد مردمی است که می‌تواند روند توزیع عادلانه و مؤثر این منابع را تضمین کند و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری به عمل آورد.

وی همچنین به افزایش تاب‌آوری اجتماعی در سایه همبستگی اشاره کرد و افزود: جامعه‌ای که بر پایه اتحاد شکل گرفته باشد، در مواجهه با خسارات، تلفات و فشارهای روانی ناشی از جنگ، استقامت بیشتری از خود نشان می‌دهد و بهتر می‌تواند از بحران‌ها عبور کند.

این مقام مسئول، جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دیگر نتایج انسجام داخلی عنوان کرد و گفت: ملت‌هایی که در برابر تهدیدات با وحدت ایستادگی می‌کنند، بیش از دیگران مورد توجه و حمایت افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرند.

اتحاد مردمی، دامنه مقاومت را گسترده‌ و طولانی‌تر کرد

پورشیروانی در ادامه با اشاره به تأثیر این اتحاد بر تضعیف روحیه دشمن اظهار کرد: دشمنان معمولاً با این تصور وارد میدان می‌شوند که جامعه هدف دچار تفرقه خواهد شد، اما مشاهده اتحاد مردم، این محاسبات را بر هم زده و موجب ناامیدی و کاهش روحیه آنان می‌شود.

وی تأکید کرد: اتحاد مردمی، دامنه مقاومت را گسترده‌تر و طولانی‌تر کرده و همین مسئله هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی را برای دشمن افزایش می‌دهد و آن‌ها را ناگزیر به بازنگری در راهبردهایشان می‌کند.

مسئول شورای راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: این همبستگی حتی می‌تواند ترس و تردید را در دل دشمن ایجاد کند و آن‌ها را نسبت به دستیابی به اهدافشان دچار عدم اطمینان سازد.

پورشیروانی با بیان اینکه اتحاد مردم نوعی قدرت نرم محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این قدرت اجتماعی و روانی، گاه فراتر از توان نظامی عمل کرده و می‌تواند دشمن را در محاسبات راهبردی دچار خطا کند.

وی در پایان تأکید کرد: اتحاد و همدلی مردم در شرایط جنگی، عامل بقا، مقاومت و در نهایت پیروزی است و تجربه تاریخی ملت‌ها نیز نشان داده که این سرمایه اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت جنگ‌ها ایفا می‌کند.