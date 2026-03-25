خبرگزاری مهر، گروه استانها- مرضیه جوانمردیفر: در روزگاری که جنگ تحمیلی و پیچیدگی تحولات منطقهای و بینالمللی بیش از هر زمان دیگری بر سر ملتها سنگینی میکند، آنچه ضامن بقا، اقتدار و ثبات یک کشور است، نه صرفاً ابزارهای سخت قدرت، بلکه انسجام ملی و وحدتی است که در بستر امنیت ملی شکل میگیرد و معنا پیدا میکند.
تجربههای تاریخی ایران بهروشنی نشان دادهاند که هرگاه ملت در هر برهه از زمان در کنار یکدیگر ایستادهاند، سختترین بحرانها نیز راهی جز عقبنشینی نداشتهاند.
در چنین شرایطی، نقش مردم از یک عنصر همراه، به ستون اصلی پایداری کشور ارتقا مییابد. مشارکت آگاهانه، احساس مسئولیت جمعی و حضور بهموقع در صحنه، همان مؤلفههایی هستند که تابآوری ملی را تقویت کرده و دشمن را در محاسبات خود دچار خطا میکنند.
انسجام اجتماعی، زمانی به اوج میرسد که همه اقشار جامعه، فارغ از تفاوتها، حول محور دفاع از منافع ملی و امنیت کشور همصدا شوند.
در شرایط سخت و پرالتهاب جنگ، این حقیقت بیش از همیشه خود را نشان میدهد؛ مردمی که با تمام توان در حمایت از خاک میهن، حفظ تمامیت ارضی و پشتیبانی از رزمندگان مدافع وطن به میدان میآیند.
این حضور، تنها یک واکنش احساسی نیست، بلکه جلوهای از بلوغ ملی و درک عمیق از ضرورت پاسداری از امنیت و استقلال کشور است.
ملت ایران نیز در طول تاریخ، بارها این حقیقت را به نمایش گذاشته است؛ از روزهای دشوار تا لحظات سرنوشتساز، همواره این مردم بودهاند که با ایستادگی، همدلی و غیرت ملی، معادلات را تغییر داده و اجازه ندادهاند دشمنان به اهداف خود دست یابند.
امروز نیز در سایه همین وحدت و همبستگی است که امنیت ملی تقویت شده و مسیر آینده با اطمینان بیشتری ترسیم میشود.
امروز قهرمان ایران زمین، مردم هستند
مرضیه محمدی یک زن خانهدار که شبها به همراه فرزند خردسال خود در تجمعات شبانه حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضررورت انسجام و اتحاد بین مردم گفت: واقعیتش این است که خیلی از ما در روزهای جنگی مضطرب میشویم اما باید مقاوم باشم و به دشمن فرصت ندهیم.
وی ادامه داد: همه ما مردم ایران مسافر یک کشتی هستیم که امروز در دریای طوفانی استقامت میکنیم تا روز دیگر آسمان صاف و دریای آرام را ببینیم. به جای اینکه غصه را مهمان دل کنیم، با هم دعا میکنیم و به هم امید میدهیم. با همدلی و لبخند به یکدیگر حس اطمینان را رد و بدل میکنیم که در روزهای سخت تنها نیستیم.
سید محمد حسینی ۴۳ ساله که پرچم سه رنگ ایران را به دست دارد، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز قهرمان ایران زمین، مردم هستند، بنابراین ما باید درباره قهرمانان واقعی صحبت میکنیم، نه فقط قهرمانان تاریخی، بلکه قهرمانان امروز؛ رانندگان، پزشکان، معلمان، کارگران و زنان خانهدار که در این روزها با جان و دل میدانداری میکنند. این تجمعات در حقیقت بخشی از یک حرکت بزرگ و قدمی رو به پیروزی ایران در برابر استکبار جهانی است. به امید پیروزی قدم در این راه میگذاریم و به وعده خداوند ایمان داریم.
جواد محبی ۲۸ ساله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تجمعات با این روحیه قوی که هر شب مردم را به خیابان میکشاند، نشان میدهد که در شرایط جنگی و دشوار، مردم ایران با روشهای مختلف و در سطوح مختلف زندگی اجتماعی تلاش میکنند تا انسجام و اتحاد خود را حفظ کنند و برای پیروزی انقلاب قدم بردارند.
اتحاد در جمهوری اسلامی، تجلی مردمسالاری است
علیرضا بیاباننورد سروستانی، استاد تمام دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردمپایه است، بیان کرد: تکیه بر قدرت مردم، اصلیترین رکن این نظام محسوب میشود.
وی این رویکرد مردمسالاری را که برخلاف بسیاری از نظامهای سیاسی دیگر، ریشههای عمیقی در اندیشه و سیره امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی دارد، بنیانی و بنیادین دانست و خاطرنشان کرد: واژه مردم در گفتمان امام خمینی (ره) و در بیانیههای رهبر شهید انقلاب، حضوری پررنگ و بنیادین دارد و اهمیت حضور و نقش مردم در تمامی عرصهها را نشان میدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با اشاره به واژه جمهوریت که بر پایه مراجعه مستمر به آرای عمومی استوار است، تصریح کرد: در چهل و پنج سال اخیر، ایران شاهد برگزاری بینظیری از انتخابات در امور مختلف بوده که این خود گواه مردمپایه بودن نظام است.
بیاباننورد سروستانی تأکید کرد: این اعتقاد راسخ به جمهوریت و جمهور، نه تنها در اندیشه، بلکه در عمل نیز توسط امام خمینی (ره) و امام شهید انقلاب اسلامی، به فعلیت رسیده است. نتیجه این رویکرد، پرورش انسانهایی بیبدیل در ایران است که در بزنگاههای تاریخی، حضوری مؤثر و تعیینکننده ایفا میکنند.
انقلاب اسلامی ایران تجلی یک انقلاب مردمپایه است
بیابان نورد سروستانی ادامه داد: از مدافعان در جبهههای نبرد تا حامیان مردمی در صحنه اجتماع، همگان نشاندهنده نقش بیبدیل مردم در اقتدار و پایداری کشور هستند. انقلاب اسلامی ایران نیز به خودی خود، تجلی یک انقلاب مردمپایه بود که با حضور پررنگ و چشمگیر مردم، به پیروزی رسید و این مهم، توسط رهبران انقلاب به خوبی درک و هدایت شده و می شود.
وی، بصیرت و هوشمندی مردم ایران را نکتهای دانست که رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه ای همواره بر آن تأکید دارند و ملت ایران را ملتی شجاع و آگاه توصیف کرد که حتی دشمنان را نیز به حیرت وامیدارند.
حضور مردم ضامن اقتدار ایران است
این استاد علوم سیاسی دانشگاه افزود: این مردم هستند که عملاً کشور را رهبری کرده و ضمانت اقتدار آن در منطقه و جهان محسوب میشوند و تا زمانی که این حضور و نقش مردمی پابرجاست، انقلاب و نظام نیز استوار خواهد ماند.
وی یکی از مهمترین جلوههای وحدت مردمی را که رهبر معظم انقلاب در اولین پیام خود به مردم، به آن اشاره دارند، ضرورت حفظ انسجام و همدلی میان آحاد ملت و اقشار مختلف جامعه دانست و تأکید کرد که این وحدت نباید خدشهدار شده و اختلافات باید کنار گذاشته شوند تا در شرایط حساس کنونی، اقتدار سیستم حفظ گردد. این وحدت اجتماعی، زمینه را برای ایفای نقش مؤثر مردم در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی فراهم میآورد و رهبری و مسئولان نیز وظیفه دارند با توجه و اهمیت دادن به مردم، پشتوانه آنان باشند.
بیابان نورد سروستانی تصریح کرد: نظام برخاسته از انقلاب اسلامی یعنی جمهوری اسلامی ایران نه صرفا یک سیستم سیاسی، بلکه بر پایه یک اندیشه قوی و مستحکم است و مبارزه کردن با اندیشهای که به وحدت، توحید و اندیشه دینی متکی باشد، کار بسیار دشواری است.
نظر شما