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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۰

حضور گسترده مردم شهر خنج در تجمع اقتدار ملی

حضور گسترده مردم شهر خنج در تجمع اقتدار ملی

خنج- مردم شهر خنج شامگاه سه شنبه ۴ فروردین ماه در تجمع اقتدار ملی حضور گسترده داشتند.

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کد مطلب 6782774

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