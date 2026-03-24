https://mehrnews.com/x3bFYY ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۰ کد مطلب 6782774 استانها فارس استانها فارس ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۰ حضور گسترده مردم شهر خنج در تجمع اقتدار ملی خنج- مردم شهر خنج شامگاه سه شنبه ۴ فروردین ماه در تجمع اقتدار ملی حضور گسترده داشتند. دریافت 11 MB کد مطلب 6782774 کپی شد مطالب مرتبط حضور اقلیدیها در میدان انتقام حضور پرشور مردم آباده در دفاع از مدافعان وطن ورود جامعه ورزش و جوانان کردستان به میدان خدمت؛ برپایی مواکب فرهنگی اینفوگرافیک؛ دستههای همبستگی ملی در محلات شیراز حضور پرشور شیرازیها در بیست و دومین قرار شبانه فریاد اسکتبارستیزی کودکان دهه نودی شیراز گردهمایی مادران و کودکان شیرازی در حمایت از مدافعان وطن اجتماع و کاروان خودرویی مردم شهر فسا رژه اقتدار کامیونداران اقلیدی در حمایت از خاک وطن حضور مردم شیراز در میدان ادامه دارد تجمع مردم خرامه در حمایت از مدافعان وطن برچسبها تجمع مردمی انسجام ملی شهر خنج
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