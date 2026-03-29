۹ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۳۹

موج جدید حملات موشکی ایران و حزب‌الله به عمق اراضی اشغالی

منابع خبری از حمله موشکی ایران و حزب الله به عمق اراضی اشغالی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی اسرائیل از فعال شدن سامانه هشدار زودهنگام در پی رصد حمله موشکی منتسب به ایران خبر داد.

بر اساس این گزارش، این حمله مناطق دیمونا، مناطق اطراف آن، بئرالسبع و جنوب اسرائیل را هدف قرار داده است.

در همین حال، شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که شماری از موشک‌های شلیک‌شده در مناطق باز در جنوب اسرائیل سقوط کرده‌اند.

از سوی دیگر، منابع صهیونیستی و شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم از شلیک گسترده موشک از خاک لبنان به سمت مناطق الجلیل و جنوب حیفا خبر دادند.

حزب‌الله لبنان نیز در بیانیه‌هایی از انجام چندین عملیات‌ گسترده علیه مواضع نظامی ارتش صهیونیستی خبر داد.

در همین راستا، حزب‌الله اعلام کرد که با موشک‌های ویژه، پایگاه «رغفیم» در فاصله ۶۵ کیلومتری و پایگاه پدافند هوایی «عین شیمر» در فاصله ۷۵ کیلومتری مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است.

همچنین رزمندگان مقاومت با پهپادهای انفجاری به پایگاه «بیریا» در شمال شهر اشغالی صفد حمله کردند.

در بخش دیگری از این عملیات، حزب‌الله با یک فروند موشک پدافند هوایی، یک بالگرد متخاصم را در آسمان شهرک مرزی «العدیسه» هدف قرار داد و آن را مجبور به عقب‌نشینی کرد.

همچنین واحد توپخانه مقاومت، نیروهای زرهی ارتش صهیونیستی را که در حال تلاش برای عقب کشیدن یک خودروی نظامی آسیب‌دیده در منطقه «دیر سریان» بودند، درهم کوبید.

    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      با توجه به اینکه ایران به صنایع مرتبط به نیروی هوافضای امریکا حمله کرده این احتمال هست که به صنایع مرتبط به نیروی نظامی ایران حمله کنند ،پس ازهمین الان تمهیداتی بینیدیشند ،جا رو تغییر بدن ویا یک فکر دیگه ای کنند مثل وارد کردن مواد از یک کشور دیگه ویا فکر دیگه ای کنند

