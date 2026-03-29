  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۴۵

تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور کاملاً پایدار است

تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور کاملاً پایدار است

قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور کاملاً پایدار است، گفت: تأمین اقلام اساسی در ماه‌های آینده نیز بدون دغدغه ادامه خواهد داشت.

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور کاملاً پایدار است، اظهار کرد: مردم هیچ‌گونه نگرانی نسبت به تأمین مایحتاج ضروری خود نداشته باشند. هر زمان برنامه‌ریزی دقیق انجام شده، تأمین کالا بدون مشکل صورت گرفته و امروز نیز همین روند ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر در بازارهای کشور وفور کالا داریم و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به گونه‌ای بوده که تأمین اقلام اساسی در ماه‌های آینده نیز بدون دغدغه ادامه خواهد داشت.

مفتح ادامه داد: ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و این امکان، مسیرهای متنوعی برای واردات و صادرات فراهم می‌کند. بنابراین وابستگی به یک مسیر وجود ندارد و محدودیت‌های بین‌المللی نیز تأثیر جدی بر تأمین کالا نخواهد داشت.

قائم‌مقام وزیر صمت تصریح کرد: همچنین ترانزیت کشور بدون وقفه ادامه دارد و حتی مباحثی مانند وضعیت تنگه هرمز نیز تأثیری بر اقتصاد کلان کشور نگذاشته و نخواهد گذاشت.

کد مطلب 6786059
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      13 1
      پاسخ
      لطفا فکری هم به حال اینترنت نمایید باور کنید اونم کالای اساسی است
      • یاور IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
        0 0
        امنیت ایران وملت مهمتراز اینترنته.مگه نمی بینی عزیزم هرروزچندتا خائن وطن فروش تو این شرایط جنگی دستگیرمیشن؟!.
    • آرمان IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      الهی شکر،خدایاشکرت که یه ایرانیم،خدایا شکرت که هموطن این ملت شجاع ایرانم.دوستتون دارم.جانم فدای تک تکتون🤲
    • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      با قیمتهای نجومی

    پربازدیدها

    پربحث‌ها