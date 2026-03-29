محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور کاملاً پایدار است، اظهار کرد: مردم هیچگونه نگرانی نسبت به تأمین مایحتاج ضروری خود نداشته باشند. هر زمان برنامهریزی دقیق انجام شده، تأمین کالا بدون مشکل صورت گرفته و امروز نیز همین روند ادامه دارد.
وی افزود: در حال حاضر در بازارهای کشور وفور کالا داریم و برنامهریزیهای انجامشده به گونهای بوده که تأمین اقلام اساسی در ماههای آینده نیز بدون دغدغه ادامه خواهد داشت.
مفتح ادامه داد: ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و این امکان، مسیرهای متنوعی برای واردات و صادرات فراهم میکند. بنابراین وابستگی به یک مسیر وجود ندارد و محدودیتهای بینالمللی نیز تأثیر جدی بر تأمین کالا نخواهد داشت.
قائممقام وزیر صمت تصریح کرد: همچنین ترانزیت کشور بدون وقفه ادامه دارد و حتی مباحثی مانند وضعیت تنگه هرمز نیز تأثیری بر اقتصاد کلان کشور نگذاشته و نخواهد گذاشت.
