۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۳

سامانه بارشی از فردا دوباره وارد استان ایلام می شود

سامانه بارشی از فردا دوباره وارد استان ایلام می شود

ایلام - مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: سامانه بارشی همراه با وزش باد از فردا دوباره وارد استان ایلام می شود.

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بارندگی قابل توجه در ایستگاه های هواشناسی استان خبر داد.

وی اظهار کرد: از عصر روز دوشنبه تا روز شنبه بیشترین میزان بارش در ایستگاه زیفل با ۳۳۰ میلیمتر ثبت شده است.

وی افزود پس از آن ایستگاه های میمه با ۲۷۹.۴ میلیمتر، مهر ملکشاهی با ۲۷۴.۳ میلیمتر، مورموری با ۲۳۶.۷ میلیمتر، میش خاص با ۲۳۴ میلیمتر ، بولی با ۲۲۲.۲ میلیمتر و ایوان با ۲۱۶ میلیمتر بیشترین بارندگی را داشته اند.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام ادامه داد در این مدت سراب باغ ۱۹۷ میلیمتر، ماژین ۱۸۰ میلیمتر، ارکواز ملکشاهی ۱۷۹ میلی متر دره شهر ۱۷۲.۳ میلیمتر، آبدانان ۱۷۰.۵ میلیمتر، ایلام فرودگاه ۱۶۵.۴ میلیمتر و ایلام مرکز شهر ۱۶۳.۹ میلیمتر بارندگی دریافت کرده اند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها