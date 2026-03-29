محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر به تشریح وضعیت پایداری بازار دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت و با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای تولیدی تأکید کرد: با مدیریت هوشمند و هماهنگی شبکه غذا و داروی کشور، نگذاشتیم چالش‌های موجود به کمبود محسوس برای مردم تبدیل شود.

وضعیت پایداری تأمین دارو در شرایط جنگی

هاشمی با اشاره به شرایط ویژه ۲۸ روز اخیر، گفت: علی‌رغم همزمانی جنگ با تعطیلات نوروز و ماه رمضان، زنجیره تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک در کشور پایدار مانده است. گزارش‌های بازرسی میدانی و نظارت‌های مستمر معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور مؤید این موضوع است که دسترسی مردم به اقلام حیاتی سلامت با اختلال جدی مواجه نشده است.

وی افزود: ترخیص کالا از گمرکات بدون هیچ‌گونه توقفی و حتی پیش از تصویب مصوبات دولتی انجام شد. در حوزه فناوری اطلاعات نیز با اجرای دستورالعمل توزیع آفلاین، ریسک قطع سامانه نسخه الکترونیک پوشش داده شد تا خدمت‌رسانی به مردم حتی در شرایط اختلال زیرساختی متوقف نشود.

