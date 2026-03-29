برنامه مراسم تشییع ۶ شهید جنایت نجف آباد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر ۶ شهید که روز جمعه بر اثر حمله پهپادی دشمن صهیونیستی – امریکایی در نجف آباد قزوین به شهادت رسیده بودند بعد از ظهر یکشنبه در تاکستان برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع این شهدا در شهرستان تاکستان ساعت ۱۵:۳۰ امروزبرگزار می‌شود. این مراسم از میدان ۱۵ خرداد آغاز شده و تا مزار شهید گمنام مقابل شهرداری ادامه خواهد داشت.

همچنین مراسم تشییع و تدفین در روستای قمیک بزرگ روز دوشنبه ۱۰ فروردین ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

حرکت تشییع از ابتدای روستای قمیک آغاز شده و پیکر شهدا در مزار شهدای قمیک بزرگ به خاک سپرده خواهد شد.

۵ شهید از این شهدا از یک خانواده بوده که ۴ نفر از آنان دارای معلولیت شدید جسمی و ذهنی بودند. همچنین یک شهید ۸ ساله نیز در بین شهدا دیده می شود.