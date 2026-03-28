مراسم تشییع نمادین شهید جوان بحرینی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد الموسوی از جوانان بحرینی که به اتهام حمایت از جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه بازداشت و پس از شکنجه به شهادت رسید، شامگاه شنبه در آیینی نمادین در شهر مقدس قم تشییع شد.



این مراسم که با حضور جمعی از بحرینی های ساکن قم و شمار زیادی از شهروندان قمی برگزار شد، حال و هوای معنوی و انقلابی به خود گرفته بود.



شرکت‌کنندگان در این آیین با حمل تصاویر این شهید و نیز تابوت نمادین که در صفوف راهپیمایی حرکت داده می‌شد، بار دیگر انزجار خود را از اقدامات حکومت آل خلیفه اعلام کردند.



در جریان این تجمع، بحرینی‌های مقیم قم با سر دادن شعارهای علیه خاندان حاکم بر منامه، بر حمایت قاطع خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.



شرکت‌کنندگان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، با رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بیعت کردند.



حاضران در این آیین همچنین با ابراز همبستگی با مردم بحرین، اعلام داشتند که عموم شهروندان این کشور با سیاست‌های حکومت وقت در قبال ایران اسلامی مخالف بوده و نسبت به استفاده از خاک بحرین برای هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی معترض هستند.



یکی از چهره‌های انقلابی بحرین در این مراسم طی سخنانی بیان کرد: این شهید والامقام تنها به جرم دفاع از ولایت و پاسداشت حریم مردم ایران اسلامی، در بازداشتگاه‌های آل خلیفه مورد شکنجه قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.



وی افزود: در حال حاضر نیز شماری از جوانان شیعه در زندان‌های این رژیم به سر می‌برند که وضعیت آن‌ها نیازمند توجه افکار عمومی جهان اسلام است.



در پایان این آیین نمادین، جمعیت حاضر با فریادهای انقلابی، حمایت همه‌جانبه خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.



شهید «سید محمد الموسوی» از اهالی جزیره المُحرَّق بحرین هفته پیش حین عبور از ایست بازرسی به همراه چند جوان دیگر بدون ارائه هیچ دلیل موجهی توقیف و بازداشت شد.



اما تنها با گذشت چند روز از بازداشت وی پیکر شکنجه شده اش توسط وزارت کشور بحرین به خانواده اش تحویل داده شد. طی هفته گذشته خانواده موسوی از وضعیت فرزندشان بی خبر بوده و با خبر شهادت او و دیدن پیکر شکنجه شده اش شوکه شدند.



مراسم تشییع و تدفین این شهید تبدیل به تظاهراتهای خشم علیه رژیم آل خلیفه گشت، همچنین با وجود جو امنیتی و اختناق شدید مردم در مناطق مختلفی از بحرین اقدام به تظاهراتهای شبانه نموده و با حمل تصاویر اما شهید حضرت آیت الله خامنه ای و رهبر معظم جانشینشان اعلام بیعت با رهبری انقلاب اسلامی نموده و اعلام کردند شهید الموسوی شهید راه ولایت است.