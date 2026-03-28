به گزارش خبرنگر مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در اطلاعیه ای اعلام کرد: مراسم وداع و بدرقه پیکرهای مطهر خانواده شهیدان عشایر اقتدار و جنگ رمضان در شهر خورموج با حضور مردم شهیدپرور برگزار می‌ شود.



در این اطلاعیه آمده است: زمان وداع با این شهدا والامقام یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۰ در میدان شهید مهدوی، خورموج خواهد بود.

همچنین زمان تشییع و بدرقه این شهدا روز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۹ صبح از میدان شهید مهدوی، خورموج است.

پیکرهای مطهر این شهدای والامقام جهت تشییع و خاکسپاری به شهر شیراز منتقل خواهد شد.



اسامی شهدا خانواده عشایر که در حمله دشمن صهیونیستی آمریکایی به شهادت رسیدند شامل شهید کاظم شهیدی بهلولی (پدر خانواده)، شهیده الهام شهیدی بهلولی (همسر)، شهیده الهه شهیدی بهلولی (۱۰ ساله – فرزند) و شهید سهند شهیدی بهلولی (۲ ساله – فرزند) است.



