پژواک «هیهات منا الذله» در خاستگاه انقلاب؛ روایت همبستگی در شبی دیگر

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: در شب بیست‌و هشتم حماسه حضور قمی ها در میدان، شریان‌های اصلی شهر مقدس قم، مملو از جمعیتی بود که با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری تأکید کردند.

این حضور که از همان ساعات ابتدایی شب آغاز شده بود، به‌تدریج به موجی عظیم از کاروان‌های خودرویی، موتوری و انبوه پیاده‌روان تبدیل شد که با پخش سرودهای حماسی و سردادن شعارهای متحد، تصویری کم نظیر از همبستگی ملی را در خاستگاه انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

فضای شهر قم در این شب نورانی، آمیخته با عطر معنویت و مقاومت و غرش فریادهای حماسی و انقلابی بود.

در میدان‌های اصلی از جمله میدان روح‌الله، نبوت، جهاد، مفید، بلوار امین و خیابان‌های منتهی به حرم مطهر بانوی کرامت، انبوه جمعیت با در دست داشتن پلاکاردها و تصاویر قائد امت و فرماندهان شهید، صحنه‌هایی بدیع از اراده جمعی برای دفاع از کیان کشور خلق کردند.

آنچه بیش از همه در این شب به گوش می‌رسید، طنین پرشور «لبیک یا خامنه‌ای» بود که همچون نبضی واحد در رگ‌های شهر می‌تپید و نشان می‌داد که مردم با بصیرتی عمیق، مسیر هدایت را از راهنمای خود دریافت می‌کنند.

در کنار این بانگ رسا، فریادهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «هیهات منا الذله» نیز با صلابت و قدرت در فضای شهر کریمه اهلبیت(ع) طنین‌انداز بود.

این شعارها که از دل جمعیت‌های خودجوش برمی‌خاست، بازتابی از عزم راسخ مردم برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی و داخلی بود.



در واقع، حضور شبانه مردم در معابر، تنها یک حرکت احساسی نبود، بلکه بیانیه روشنی از هوشیاری و آمادگی برای پاسداری از ارزش‌هایی بود که با خون شهدا آبیاری شده است.



نیروهای مسلح، محور وحدت و پشتیبانی مردمی



در میان جمعیت انبوه، گروه‌های مختلفی از اقشار جامعه دیده می‌شدند، از پیرمردانی که با عصا به میدان آمده بودند تا نوجوانانی که با شور و نشاط در کاروان‌های موتوری حضور داشتند.

زنان و کودکان نیز با پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود «تا پای جان برای ایران»، جلوهای از همدلی و همراهی را به نمایش گذاشته بودند.

این حضور خانوادگی، نشان‌دهنده نهادینه شدن باورهای مقاومتی در میان نسل‌های مختلف جامعه است.

علیرضا یارقلی، از شهروندان قمی که به همراه خانواده خود در این تجمعات شرکت کرده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: ما با حضور در میدان، به توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نیروهای مسلح مبنی بر خالی نگذاشتن صحنه، عمل می‌کنیم و امروز مهمتر از هر زمان دیگری است که دشمنان در محاسبات خود دچار خطا شوند و تصور نکنند که مردم از آرمان‌های خود فاصله گرفته‌اند.

وی افزود: پیاده‌نظام فریب‌خورده دشمن در داخل نیز باید بدانند که مردم بیدار هستند و اجازه نخواهند داد از شرایط موجود سوءاستفاده شود و حضور ما مستمر و تا هر زمانی که لازم باشد، ادامه خواهد داشت.



بصیرتی که دشمن را مبهوت کرد



میلاد بهشتی، یکی دیگر از حاضران در این راهپیمایی شبانه، با اشاره به تحولات روزهای اخیر و تحلیل دشمن از شرایط کشور، اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب و شماری از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، می‌توانند در کمترین زمان ممکن به اهداف شوم خود دست یابند، اما آنان بار دیگر دچار خطای محاسباتی شدند چرا که شناخت لازم از ملت بزرگ ایران اسلامی ندارند.

وی ادامه داد: حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها و میادین، نشان داد که جامعه ایرانی از هوشیاری و بصیرت بالایی برخوردار است و هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد سناریوهای دشمنان برای تجزیه کشور یا تضعیف نظام محقق شود و این حضور از همان نخستین شب‌های حادثه تلخ شهادت قائد امت آغاز شد و به‌صورت مستمر ادامه یافته است و ما تا پایان راه در میدان خواهیم ماند.

بهشتی با تأکید بر اینکه مردم قم با تمام وجود از نیروهای مسلح پشتیبانی می‌کنند، گفت: آنچه امروز در خیابان‌های قم می‌بینید، تصویری از وحدت مثال‌زدنی بین ملت و نظام است. این همدلی، بزرگترین سرمایه کشور در برابر تهدیدات خارجی است.



خدمت‌رسانی جهادی و تداعی‌ اربعین حسینی



از نکات برجسته این حضور شبانه، برپایی صدها موکب مردمی در طول مسیرهای اصلی بود.

گروه‌های جهادی، خیریه‌ها، پایگاه‌های مقاومت بسیج و طلاب جوان با استقرار در نقاط مختلف شهر، به شهروندان حاضر در صحنه خدمات متنوعی از جمله پذیرایی با شربت و چای می دادند.

این صحنه‌ها، یادآور همبستگی کم‌نظیر در راهپیمایی اربعین حسینی بود و نشان می‌داد که فرهنگ ایثار و خدمت، در جان مردم این مرزوبوم ریشه دوانده است.

آنچه در این شب‌ها و روزها در شهر قم بیش از همه به چشم می‌خورد، همدلی و انسجامی است که در میان اقشار مختلف جامعه جاری است.

این حضورهای خودجوش را می‌توان به ارکستری بزرگ تشبیه کرد که هر بخش آن، نوای مشترکی از مقاومت، ایمان و امید را می‌نوازد.

از خانواده‌های جوان گرفته تا پیش‌کسوتان انقلاب، از طلاب و روحانیون تا بازاریان و کارگران، همه با یک هدف و یک نوا در صحنه حاضر شده‌اند.

این تجمعات شبانه که از همان ساعات ابتدایی پس از حادثه تلخ شهادت رهبر فقید انقلاب آغاز شد، اکنون به یک حرکت مستمر و سازمان‌یافته مردمی تبدیل شده که هر شب بر شکوه و صلابت آن افزوده می‌شود.

خیابان‌های قم در این شب‌ها، نه فقط یک عرصه برای اعلام وفاداری، بلکه عرصه ای برای بازتولید امید و نمایش اقتدار ملی است.

با نگاهی به حضور گسترده مردم در شب بیست‌و هشتم، می‌توان به روشنی دریافت که مسیر پرافتخار حماسه‌آفرینی ایرانیان شجاع و وفادار، همچنان با قدرت ادامه دارد.

آنان که عشق به ولایت و وطن را در جان خود پرورانده‌اند، با حضور در میدان، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای این ملت قهرمان و سربلند هستند.

حماسه‌ای که با بصیرت آغاز شد، با استقامت تداوم یافت و تا پیروزی نهایی بر دشمنان آمریکایی‑صهیونی، پرشورتر و با صلابت‌تر از پیش ادامه خواهد یافت.

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی نیز در حاشیه اجتماع شبانه مردم قم با اشاره به رسالتی که معمار کبیر انقلاب بر دوش امت نهاد، تصریح کرد: خدا را شاکریم که امروز آن مسئولیت خطیری که رهبر شهیدمان بر عهده مردم گذاشت، فراتر از تصور ایشان در عرصه عمل تجلی یافته است. مردم فداکار ما با درک عمیق از شرایط، حجت را بر همگان تمام کردند.



فاضل لنکرانی با تأکید بر حضور همه جانبه اقشار مختلف از نخبگان گرفته تا آحاد عمومی مردم، افزود: این حضور خردمندانه، ملت ایران را بر تمام ملت های جهان حجت کرد و به جرأت می توان گفت که باید دست چنین مردمی را بوسید و این سطح از شعور و آگاهی را تحسین کرد.



وی بیان کرد: اگرچه در این مسیر شهدای گرانقدری را تقدیم انقلاب کرده ایم، اما ثمره نهایی این رشادت ها، همان بصیرت و حضور همیشگی مردم است که هم انقلاب و ایران را حفظ میکند و هم مکتب تشیع را پویاتر و زنده تر نگاه می دارد.



این استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین جایگاه رفیع حراست از کیان اسلامی، خاطرنشان کرد: این حضور هوشمندانه مردم در خیابان ها از هزاران شب نماز و عبادت باارزش تر است و این گزاره دلایل مستحکمی دارد و بر اساس روایتی که در کتاب کنزالعمال از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، حراست از اسلام و کشور در یک شب، برتر از هزار شب عبادت همراه با روزه در روزهای آن محسوب میشود.



وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بیان کرد: مردم باید قدر این حضور را بدانند که حقیقتاً عبادتی بزرگ محسوب میشود. این حرکت عظیم، روح مطهر شهدا را شادمان میکند و امیدواریم رهبر شهیدمان نیز در آن عالم از این همبستگی ملی خرسند باشند و برای ما دعا کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سؤال که پیام مردم ایران به دشمنان چیست، اظهار داشت: دشمنان ما نه دین دارند، نه عقل و نه وجدان؛ انسان نمیداند با چه زبانی با آنها سخن بگوید اما هر ناظر عادیای که نگاهی به این کشور و مردم بیندازد، به وضوح صدای خرد شدن استخوانهای قدرت پوشالی استکبار جهانی را زیر پای اراده پولادین این ملت خواهد شنید.



وی با اشاره به اذعان کارشناسان نظامی آمریکا، یادآور شد: امروز متخصصان امور نظامی ایالات متحده تصریح می کنند که از جنگ جهانی دوم تاکنون، آمریکا به اندازه ایران از هیچ کشوری ضربه نخورده است و این همان عظمت و شکوه ایران اسلامی است و از درگاه خداوند متعال تداوم سلامت رهبر عزیز و استمرار روزافزون قدرت و شوکت این انقلاب را مسئلت داریم.

تشییع نمادین جوان بحرینی

آیین نمادین تشییع پیکر شهید سید محمد الموسوی، جوان بحرینی که به اتهام حمایت از جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در بازداشتگاههای آل خلیفه به شهادت رسید، نیز با حضور پرشور بحرینی های مقیم این شهر و جمعی از شهروندان قمی برگزار شد.

شرکت کنندگان با حمل تصاویر این شهید و نیز تابوت نمادینی که در صفوف راهپیمایی حرکت داده می‌شد، بار دیگر انزجار قاطع خود را از اقدامات سرکوبگرانه حکومت منامه به نمایش گذاشتند.

در جریان این آیین، بحرینی های مقیم قم با سردادن شعارهایی علیه خاندان حاکم بر منامه، بر وفاداری و حمایت قاطع خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

جمعیت حاضر در این مراسم ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، با رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تجدید بیعت کردند و فریاد «لبیک یا خامنه‌ای» بارها فضای مراسم را طنین انداز ساخت.

یکی از چهره های برجسته انقلابی بحرین در این مراسم در سخنانی اظهار کرد: این شهید والامقام تنها به جرم دفاع از حریم ولایت و پاسداشت حرمت مردم ایران اسلامی، در بازداشتگاههای رژیم آل خلیفه مورد شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفت و سرانجام به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با اشاره به تداوم سرکوب ها در بحرین افزود: در حال حاضر نیز شماری از جوانان شیعه در زندان های این رژیم به سر میبرند و وضعیت آنها نیازمند توجه جدی افکار عمومی جهان اسلام و نهادهای حقوق بشری است.





حاضران در این آیین همچنین با ابراز همبستگی عمیق با مردم ایران، اعلام داشتند که عموم شهروندان این کشور با سیاست های خصمانه حکومت وقت در قبال ایران اسلامی مخالف بوده و نسبت به استفاده از خاک بحرین برای هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی به شدت معترض هستند.

شرکت کنندگان در پایان این آیین نمادین، با فریادهای انقلابی و حماسی، حمایت همه جانبه خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند و بر آمادگی خود برای هرگونه همراهی با آرمانهای مقاومت تأکید نمودند.

شهید سید محمد الموسوی، از اهالی جزیره المحرق بحرین، هفته پیش هنگام عبور از ایست بازرسی همراه با چند جوان دیگر بدون ارائه هرگونه دلیل موجهی توقیف و بازداشت شد.

تنها چند روز پس از این بازداشت، وزارت کشور بحرین پیکر شکنجه شده وی را به خانواده‌اش تحویل داد؛ در حالی که خانواده موسوی در این مدت از وضعیت فرزندشان بی خبر بودند و با دیدن پیکر مضروب و شکنجه شده او شوکه شدند و این حادثه خشم عمومی را در بحرین برانگیخت.

مراسم تشییع و تدفین این شهید در زادگاهش به تظاهرات گسترده مردمی علیه رژیم آل خلیفه انجامید.

با وجود جو شدید امنیتی و اختناق حاکم بر بحرین، مردم در مناطق مختلف این کشور اقدام به تظاهرات های شبانه کردند و با حمل تصاویر شهید الموسوی، همچنین پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر حضرت آیت الله خامنه ای و رهبر معظم انقلاب اسلامی، بار دیگر با رهبری انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرده و اعلام داشتند که شهید الموسوی، شهید راه ولایت است.