بازارهای خراسان جنوبی زیر ذره بین؛ تشکیل ۳۶۰ میلیارد پرونده تخلف

علی تهوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نظارت بر بازار و ساماندهی شبکه توزیع کالا در طرح نوروزی بیش از ۱۵ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح خراسان جنوبی انجام شده است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده‌های تخلف افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها پرونده‌هایی به ارزش حدود ۳۶۰ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: در قالب طرح‌های نظارتی با اولویت رصد شبکه توزیع کالاهای اساسی سه هزار و ۳۲۸ مورد بازرسی انجام شده که حاصل آن تشکیل ۱۹۷ پرونده تخلف به ارزش ۱۱ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال بوده است.

تهوری با اشاره به نظارت ویژه بر نانوایی‌ها گفت: در این حوزه با تأکید استاندار، چهار هزار و ۴۲۴ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی انجام شد که در پی آن ۲۷۷ واحد متخلف به دلیل تخلفات مختلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ارزش پرونده‌های تشکیل شده در حوزه نانوایی را بیش از ۲۹ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در یکی از بازدیدهای میدانی مشترک با فرماندار، انباشت نان خشک و نان سالم مصرف انسانی در یک واحد نانوایی مشاهده شد که با توجه به سابقه تخلف این واحد، پرونده آن تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون اداره کل صمت خراسان جنوبی همچنین به تخلفات مکرر یک نانوایی در بیرجند اشاره کرد و گفت: برای این واحد در چند مرحله پرونده‌های تخلف از جمله کم‌فروشی تشکیل شده و در صورت تداوم تخلف، برخوردهای قانونی شدیدتر از جمله پلمب نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تهوری در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان بیان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، کمبودی در حوزه کالاهای اساسی در سطح استان وجود ندارد و کالاها به اندازه کافی در بازار عرضه می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت خراسان جنوبی تأکید کرد: در حال حاضر گزارشی مبنی بر کمبود کالا در سطح خرده‌فروشی‌های استان دریافت نشده و اقلامی مانند روغن نیز در بازار به میزان کافی موجود است.