پلمب نانوایی متخلف در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ارغوان اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور نظارت و بازرسی بر بازار با جدیت در حال انجام است و با فروش غیرمجاز آرد از سوی نانواییها هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
وی با بیان اینکه یک واحد نانوایی که اقدام به فروش آرد یارانهای خارج از شبکه توزیع کرده بود، شناسایی و پلمب شد، ادامه داد: همچنین خودروی حامل کیسههای نان نیز توقیف و به مراجع ذیصلاح تحویل شد.
رئیس اتاق اصناف استان همدان با بیان اینکه پیش از این نیز ۷۳ کیسه آرد و ۲.۵ تن نان از متخلفان کشف شد، بیان کرد: با سه واحد صنفی متخلف برخورد قانونی صورت گرفت.
وی بیان کرد: از مردم درخواست داریم تا گزارشهای تخلفات صنفی خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۲۷ با اتاق اصناف در میان بگذارند تا رسیدگی لازم انجام شود.
