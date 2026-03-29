  1. استانها
  2. یزد
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

دو واحد اقامتی غیرمجاز در یزد پلمب شد

یزد - معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با اشاره به طرح‌های نظارتی گردشگری نوروزی، گفت: دو واحد اقامتی غیرمجاز در یزد پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا سالارحسینی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نظارت‌های تلفیقی و ساماندهی گردشگری نوروزی، گشت مشترک میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد و اداره نظارت بر اماکن عمومی از ورودی شمالی شهر یزد (دروازه قرآن) بازرسی کرد.

معاون گردشگری استان گفت: در این بازرسی‌ها با یک گروه ۱۰ نفره که اقدام به فعالیت‌های غیرمجاز می‌کردند و در برابر اخطار، مقاومت داشتند، برخورد و دو واحد اقامتی محل سکونت آن‌ها پلمب شد.

سالارحسینی افزود: همچنین با بنگاه‌های متخلف در زمینه تبلیغات و اجاره خانه‌های مسافر غیرمجاز برخورد قانونی شد.

کد مطلب 6786462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها