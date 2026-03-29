دو واحد اقامتی غیرمجاز در یزد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا سالارحسینی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نظارت‌های تلفیقی و ساماندهی گردشگری نوروزی، گشت مشترک میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد و اداره نظارت بر اماکن عمومی از ورودی شمالی شهر یزد (دروازه قرآن) بازرسی کرد.

معاون گردشگری استان گفت: در این بازرسی‌ها با یک گروه ۱۰ نفره که اقدام به فعالیت‌های غیرمجاز می‌کردند و در برابر اخطار، مقاومت داشتند، برخورد و دو واحد اقامتی محل سکونت آن‌ها پلمب شد.

سالارحسینی افزود: همچنین با بنگاه‌های متخلف در زمینه تبلیغات و اجاره خانه‌های مسافر غیرمجاز برخورد قانونی شد.