عبدالله رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر از روند رو به رشد تولید در صنعت طیور این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۳ میلیون و ۸۰۲ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری جویبار انجام شده است.

عبدالله رحیمی با تأکید بر اهمیت تأمین مرغ در بازار مصرف و حمایت از تولید افزود: این میزان جوجه‌ریزی در راستای تثبیت بازار، افزایش تولید و حفظ امنیت غذایی کشور صورت گرفته و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این شهرستان در حوزه تولیدات دامی است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های موجود در این بخش تصریح کرد: شهرستان جویبار با برخورداری از ۱۶۸ واحد مرغداری فعال، سهم قابل توجهی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار دارد و به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید در استان مازندران شناخته می‌شود.

رحیمی ادامه داد: ارائه خدمات فنی، آموزش‌های علمی و ترویجی، بازدیدهای دوره‌ای از واحدهای تولیدی، راهنمایی بهره‌برداران در مدیریت صحیح پرورش و همچنین پیگیری مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، از جمله برنامه‌های این مدیریت در راستای افزایش بهره‌وری و حمایت از فعالان صنعت طیور است.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار با اشاره به روند افزایشی تولید خاطرنشان کرد: میزان جوجه‌ریزی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، رشد ۶ درصدی داشته و در مقایسه با میانگین پنج سال اخیر نیز با افزایش ۱۷ درصدی همراه بوده است که نشان از پویایی این بخش دارد.

وی همچنین از تولید حدود ۳۵ هزار تن گوشت سفید در این شهرستان طی سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان تولید نقش مهمی در تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان ایفا کرده است.

رحیمی در پایان تأکید کرد: تداوم حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع تولید و ارتقای سطح دانش بهره‌برداران می‌تواند به افزایش تولید و تقویت هرچه بیشتر امنیت غذایی کشور منجر شود.