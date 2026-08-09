راه اندازی مرکز ملی آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد هادی امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور، در جمع رئیس، مدیران ستادی و کارکنان دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، ضمن تبریک روز خبرنگار و تقدیر از اصحاب رسانه به دلیل روایتگری درست و مسئولانه، به تشریح مهمترین برنامهها و سیاستهای جدید دانشگاه پرداخت.
تغییر نقشه جمعیت دانشجویی و ضرورت توجه به استانهای پرظرفیت
رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به تغییر نقشه جمعیت دانشجویی کشور اظهار داشت: برخلاف گذشته که تهران قطب نخست دانشجویی کشور بود، اکنون استانهایی همچون خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان و فارس در صدر قرار دارند و باید نگاه عملیاتی دانشگاه از تهران به سمت این استانهای پرظرفیت منتقل شود.
وی افزود: خراسان رضوی به دلیل گستردگی، جمعیت و هممرزی با کشورهای همسایه، وظیفهای متفاوت در نظام آموزش عالی کشور دارد و باید از ظرفیتهای این استان در مسیر توسعه آموزش عالی و فعالیتهای علمی و پژوهشی بیش از گذشته استفاده شود.
در میانه یک جنگ تمامعیار هستیم
امین ناجی با اشاره به واقعیتهای موجود در سال گذشته تا کنون، گفت: ممکن است در جنوب کشور درگیری نظامی آشکار باشد، اما در سایر نقاط نیز با یک جنگ تمامعیار خفته در حوزههای اقتصادی، علمی و حتی درمانی مواجه هستیم و در چنین شرایطی، استراتژی دانشگاه «اورهال» و بازنگری در فرآیندهای عملیاتی برای آغاز سال تحصیلی جدید است تا دانشگاه با آمادگی بیشتری وارد سال تحصیلی پیشرو شود.
حفظ حقوق همکاران؛ خط قرمز مدیریت دانشگاه
رئیس دانشگاه پیام نور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق کارکنان اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که هیچیک از کارهای دانشگاه، حقوق همکاران را تحتالشعاع قرار ندهد و حفظ حقوق همکاران خط قرمز مدیریت دانشگاه است.
امین ناجی با اشاره به اینکه بودجه دولتی تنها ۳۸ درصد هزینههای دانشگاه را پوشش میدهد، افزود: با وجود محدودیتهای مالی و بودجهای، تلاش کردهایم پرداختها حتیالامکان بهروز باشد.
رئیس دانشگاه پیام نور همچنین از رایزنی برای افزایش بودجه دانشگاه خبر داد و گفت: با رایزنیهای فشرده، پیشبینی میشود بودجه دانشگاه از ۸.۲ همت فعلی به ۱۰ همت افزایش یابد.
نگاه ملی به آزمایشگاهها و زیرساختهای استان خراسان رضوی
امینناجی از سیاست جدید دانشگاه برای «تجمیع آزمایشگاههای ملی» خبر داد و گفت: برای جلوگیری از پراکندگی تجهیزات گرانقیمت، مراکز ملی تخصصی همانند مراکز ملی در حوزههایی همچون نانوشیمی و ژئوشیمی، در استانها ایجاد خواهد شد؛
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و زیرساختهای قوی استان خراسان رضوی اظهار داشت: استان خراسان رضوی میتواند در مرحله بعدی ایجاد آزمایشگاههای ملی و استاندارد قرار گیرد.
آمایش آموزش عالی و توسعه آموزشهای دیجیتال
رئیس دانشگاه پیام نور همچنین از اجرای طرح «آمایش آموزش عالی» در دانشگاه خبر داد و گفت: «مرکز ملی آموزش مجازی» نیز در استانها، از جمله خراسان رضوی، فعال خواهد شد و برنامه دانشگاه این است که با راهاندازی مراکز استانی، ارائه دروس مقطع کارشناسی به سمت آموزشهای دیجیتال و مجازی با محتوای متفاوت و متناسب با نیازهای روز حرکت کند.
امین ناجی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود در استانها و بازنگری در فرآیندهای دانشگاه با هدف افزایش بهرهوری، توسعه فعالیتهای علمی و آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.
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